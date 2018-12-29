Кремль бреше? Британія відповіла на заяву посла Росії

Росія і Великобританія не домовлялися про відновлення з 2019 року дипломатичних місій в Лондоні і Москві.

Як передає "Радіо Свобода", про це заявив представник посольства Великобританії в Москві, спростувавши слова російського посла в Лондоні Олександра Яковенка про те, що дві країни нібито погодилися поступово відновити на посадах десятки дипломатів після скандалу з отруєнням Скрипалів.

"Ніяких нових домовленостей не погоджено. У нашій позиції по російській дипломатичній присутності в Великобританії не було ніяких змін, включаючи заходами, прийнятими після Солсбері. Комплектування наших відповідних місій відбувається в межах цих обмежень", — сказав дипломат.

УНІАН

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