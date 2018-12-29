Кремль бреше? Британія відповіла на заяву посла Росії

Росія і Великобританія не домовлялися про відновлення з 2019 року дипломатичних місій в Лондоні і Москві.
Як передає "Радіо Свобода", про це заявив представник посольства Великобританії в Москві, спростувавши слова російського посла в Лондоні Олександра Яковенка про те, що дві країни нібито погодилися поступово відновити на посадах десятки дипломатів після скандалу з отруєнням Скрипалів.
"Ніяких нових домовленостей не погоджено. У нашій позиції по російській дипломатичній присутності в Великобританії не було ніяких змін, включаючи заходами, прийнятими після Солсбері. Комплектування наших відповідних місій відбувається в межах цих обмежень", — сказав дипломат.
УНІАН
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Великобританія вислала 23 російських дипломата, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перервав усі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.
Австралія прийняла заходи у зв'язку з отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля та вирішила вислати двох російських дипломатів-розвідників. У той же час Туреччина і Словаччина заявили, що не готові робити такі заходи.
Україна в свою чергу вислала 13 російських дипломатів.
Читайте всі новини по темі "Отруєння Скрипаля" на сайті "OBOZREVATEL".