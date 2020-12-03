Кравчук назвав дві причини нелюдяності Лукашенка

Вікторія Довгань Світ 11:18, 3.12.2020 Оновлено: 12:07, 3.12.2020

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко втратив людяність через неусвідомлення себе без влади та надто міцну прив'язаність до Росії.

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" озвучив перший президент України, голова української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук. На його думку, зараз Білорусь змушена переживати людську та політичну трагедію.

"Я думаю, що Лукашенко за 26 років у владі перетворився на саму владу. Людського в ньому фактично не залишилося. Він увесь зітканий із влади. Тому він не може усвідомити себе без влади. Він втрачає усе людське, а сприймає лише адміністративно-владне. Тому для нього люди – це матеріал для керування, а не громадяни, яких треба поважати, які є джерелом влади", – вважає політик.

Водночас, наголосив він, неабияку роль у долі Лукашенка зіграв вплив на нього Росії. Адже білоруський політик завжди був переконаний і досі вірить, що Москва в будь-якому разі у критичних ситуаціях підтримуватиме його особисто, а не Білорусь.

"Ось ці два моменти і зробили з нього керівника, який втратив людські якості гуманності, добра та поваги, співчуття до людей", – зробив висновок Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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