Кравчук – Лукашенку: зупиніть кровопролиття, це може дуже погано скінчитися

Влада Білорусі на чолі з президентом Олександром Лукашенком повинна зупинити силовиків, бо розпалювання ненависті може погано скінчитися.

Про це заявив 13 серпня в інтерв'ю "Радыё Свабода" перший президент України Леонід Кравчук. Він підкреслив, що насильство по відношенню до протестувальників на вулицях білоруських міст викликає обурення в цивілізованому світі.

"Президент Лукашенко, зупиніть кровопролиття! Ніякими доказами, ніякими звинуваченнями, ніякими історичними прикладами він не зможе виправдати кровопролиття. Ніхто. Якщо вони вдадуться до неймовірних фальсифікацій, правда історії все одно переможе", – зазначив Кравчук.

За його словами, сусідам Білорусі незрозуміло, яку мету переслідує і які завдання вирішує влада, яка застосовує силу проти мирних громадян.

"Зупиніть силовиків, бо, якщо розпалити ненависть, це може дуже погано скінчитися. Нікому не уникнути самого суворого покарання за злочини", – попередив перший український президент.

Він також подякував жінкам, які вийшли на протести в Білорусі, і підкреслив їхню мужність і прагнення до свободи і демократії.

"Жінка не просто виходить на знак протесту, вона захищає життя. Жінка несе життя, життя дитини, життя в цілому. Я вдячний їм за те, що у них вистачило сміливості, що вони переступили будь-який страх, що вони прийшли і сказали: ми захищаємо життя, ми захищаємо свободу, ми захищаємо демократію, ми хочемо жити нормально, як люди живуть, не знаючи страху перед будь-ким", – сказав Кравчук.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що зараз не можна оцінити серйозність загрози для незалежності Білорусі з боку Росії. Зокрема, в такий складний для сусідньої країни період під час президентської виборчої кампанії.