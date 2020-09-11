Лукашенку не вдалося обдурити молоде покоління Білорусі, – Кравчук

Олександру Лукашенку, який займав пост глави Білорусі п'ять термінів поспіль, за весь час президентства не вдалося "обдурити" молодь.

Таку заяву зробив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Перший президент України 11 вересня виступив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Трансляція велася на YouTube-каналі програми (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Політик сказав, що білоруські активісти дивують його своєю позицією, волею і рішучістю. Він сказав, що вірить: ці люди доведуть почате до кінця.

"26 років Лукашенко при владі. 26 років! За цей час, здавалося б, він уже обдурив повністю молоде покоління Білорусі. Не вийшло! Народ повстав", – сказав Кравчук.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова нібито є агенткою впливу Кремля, вважає український журналіст Дмитро Гордон.