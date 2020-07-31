Кравчук дав інтерв'ю Скабєєвій: жартував про імпотентів і зривався на крик

Перший президент України Леонід Кравчук під час інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій пожартував про імпотентів і перейшов на крик, коли питання торкнулося того, як кремлівські ЗМІ розповідають про Україну.

Скабєєва пригадала слова президента України Володимира Зеленського про те, що ТКГ має очолити людина, здатна домінувати, й попросила пояснити Кравчука, як він буде це робити.

"У мене немає амбіцій, немає якихось конкретних цілей. Цьогоріч виповнилося 64 роки, як я при владі. Вам скільки років?" – поцікавився він у ведучої.

Та, дещо зніяковівши і посміхаючись, сказала, що вдвічі менше.

"Моє домінування буде в тому, що я спробую довести, щоб чули Україну, пішли на зустріч один одному і встановили мир. Не може бути миру завдяки одному або інтересам іншого. Тільки рух назустріч один одному. Чути людей на Донбасі, чути людей в Україні і чути тих, хто має там певний інтерес. Домінування – це не означає бути над кимось, це означає спробувати, щоб люди почули, щоб вони зрозуміли, що немає жодних інших цілей, тільки мир" – пояснив Кравчук.

Пропагандистка знову попросила уточнити, чому Зеленський вибрав саме слово "домінування".

"Чому ж ви домінувати саме зібралися? Попередній представник не впорався чи не домінував?" – поцікавилася вона.

На це перший президент України пояснив, що Леонід Кучма сам подав заяву на складання повноважень.

"Людина має право. Він утомився. Він же теж не молодий, йому за 80 років", – сказав він.

"А ви молодший за нього?" – поцікавилася ведуча.

"Я старший за нього. Але я знаю ще одну оцінку: людина живе не за роками, а за тим, які в неї сили. Є старі люди в 35 років, вони вже імпотенти і нічого не варті", – заявив Кравчук, викликавши сміх у залі.

"Ви зараз на кого натякаєте? Йому 42 зараз", – сказала, посміхаючись Скабєєва.

Трохи пізніше, коли розмова торкнулася того, як російські пропагандистські ЗМІ подають події в Україні, перший президент підвищив голос.

Він емоційно уточнив, що в Росії не знають навіть того, як починається український гімн.

"Ви не знаєте, ви все запаскудили, ви все вигадуєте! Чому я і кажу: треба навчитися слухати один одного і поважати один одного", – емоційно заявив Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Він буде працювати на громадських засадах.