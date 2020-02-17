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17 лютого • оновлено в 20:50
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Хангошвілі в Берліні вбив найманець ФСБ: названо ім'я і деталі

3.3т
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Авторитетним ЗМІ вдалося знайти нові підтвердження того, що вбивство чеченця Зелімхана Хангошвілі в Берліні було організовано спецпідрозділом ФСБ Росії "Вимпел".

Зокрема, The Insider, Bellingcat і Der Spiegel встановили як Центр спеціальних призначень ФСБ готував кілера-рецидивіста Вадима Красикова для цього вбивства, а також деякі подробиці переміщень Красикова по Європі.

Як пише The Insider, в 2019 році Красиков замість того, щоб відбувати покарання за вбивство підприємців в Москві і Костомукша, проводив час на тренувальних базах ФСБ. Дані з мобільного телефону, отримані Bellingcat, свідчать про те, що протягом року він постійно спілкувався з "вимпелівцями".

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Хангошвілі в Берліні вбив найманець ФСБ

Хангошвілі в Берліні вбив найманець ФСБ

Одним із його постійних контактів був Едуард Бендерський, ветеран і глава благодійного фонду "Вимпел", який тісно пов'язаний із керівництвом ФСБ.

Відзначається, що перед убивством Красиков відвідав Париж і Варшаву, а потім поїхав до Берліна. Він кілька разів міняв телефони. 23 серпня о 11:58 він нібито вбив Хангошвілі двома пострілами в голову.

Що таке "Вимпел"

Спецпідрозділ "Вимпел" (або управління "В" Центру спеціального призначення ФСБ) було створено в 1981 році після початку війни в Афганістані. Офіційно "Вимпел" був створений для проведення операцій за межами країни в особливий (загрозливий) період. Накази про проведення операцій міг віддати тільки голова КДБ СРСР – і тільки письмово.

Після розпаду СРСР "Вимпел" було переорієнтовано на завдання всередині країни. Офіційно діяльність за кордоном там заперечують.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Німеччина
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Одна помойка сослалась на другую помойку. Если "инсайдер" это "авторитетное СМИ" то обнюхиватель это эталон правдивой журналистики и светоч мудрости.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
да заньте в с.ку этот пилингкат и всех остальных,тьху гидота онижедетская.!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, и что дaльше? Изрaиль ликвидиpyet apaбскux тeppopuстов без caнтиментов и где заблагорассудится. CШA руководствуясь решениями директора ЦРУ в Гуантанамо годами содержат иностранных граждан без суда и следствия. И них...я страшного! Коллективный Запад доволен. Кстати, именно Германия отказала в экстрадиции этого тeppoриста, чем и подписала ему смертный приговор, не оставив других вариантов.
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