Хангошвілі в Берліні вбив найманець ФСБ: названо ім'я і деталі

Авторитетним ЗМІ вдалося знайти нові підтвердження того, що вбивство чеченця Зелімхана Хангошвілі в Берліні було організовано спецпідрозділом ФСБ Росії "Вимпел".

Зокрема, The Insider, Bellingcat і Der Spiegel встановили як Центр спеціальних призначень ФСБ готував кілера-рецидивіста Вадима Красикова для цього вбивства, а також деякі подробиці переміщень Красикова по Європі.

Як пише The Insider, в 2019 році Красиков замість того, щоб відбувати покарання за вбивство підприємців в Москві і Костомукша, проводив час на тренувальних базах ФСБ. Дані з мобільного телефону, отримані Bellingcat, свідчать про те, що протягом року він постійно спілкувався з "вимпелівцями".

Хангошвілі в Берліні вбив найманець ФСБ

Одним із його постійних контактів був Едуард Бендерський, ветеран і глава благодійного фонду "Вимпел", який тісно пов'язаний із керівництвом ФСБ.

Відзначається, що перед убивством Красиков відвідав Париж і Варшаву, а потім поїхав до Берліна. Він кілька разів міняв телефони. 23 серпня о 11:58 він нібито вбив Хангошвілі двома пострілами в голову.

Що таке "Вимпел"

Спецпідрозділ "Вимпел" (або управління "В" Центру спеціального призначення ФСБ) було створено в 1981 році після початку війни в Афганістані. Офіційно "Вимпел" був створений для проведення операцій за межами країни в особливий (загрозливий) період. Накази про проведення операцій міг віддати тільки голова КДБ СРСР – і тільки письмово.

Після розпаду СРСР "Вимпел" було переорієнтовано на завдання всередині країни. Офіційно діяльність за кордоном там заперечують.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

40-річного Зелімхана Хангошвілі вбили в центрі Берліна 23 серпня. У парку Кляйнер Тіргартен до нього на велосипеді під'їхав чоловік і двічі вистрілив в голову, після чого швидко поїхав геть.

Розслідування гучного вбивства активіста і колишнього польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні взяла на себе Федеральна прокуратура Німеччини.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала Росію за недостатню допомогу в розслідуванні вбивства громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.

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