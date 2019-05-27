"Кращий готель у Москві": Соловйов зганьбився їдким жартом про Україну

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов розповів в ефірі своєї передачі дурний недоречний анекдот, у якому образив Україну.
Зокрема, рупор путінського режиму порівняв державу з московським готелем. Їдкий анекдот він розповів в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"На цю тему є дуже популярний анекдот зараз у Росії: ви знаєте, все-таки досить розповідати зараз ці дурниці про Україну! Не треба говорити, що Україна – це найгірше місце в Європі. Не треба говорити, що в Україні все погано. Це не відповідає дійсності. Я особисто був в Україні. Прекрасні люди, чудова їжа. Це дійсно один із кращих готелів у Москві", – єхидно озвучив подобу жарту Соловйов, чекаючи сміху в залі.
Володимир Соловйов
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов зганьбився безглуздими жартами, в яких він намагався спаплюжити українську мову, щоб образити українців.
Також топ-пропагандист путінського режиму вибухнув недоречними "дотепами" про національний гімн України. Він заявив, що в ньому українці нібито говорять про готовність до швидкої кончини, перетворюючи так своє життя на культ боротьби зі смертю.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".