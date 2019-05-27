"Кращий готель у Москві": Соловйов зганьбився їдким жартом про Україну

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов розповів в ефірі своєї передачі дурний недоречний анекдот, у якому образив Україну.

Зокрема, рупор путінського режиму порівняв державу з московським готелем. Їдкий анекдот він розповів в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На цю тему є дуже популярний анекдот зараз у Росії: ви знаєте, все-таки досить розповідати зараз ці дурниці про Україну! Не треба говорити, що Україна – це найгірше місце в Європі. Не треба говорити, що в Україні все погано. Це не відповідає дійсності. Я особисто був в Україні. Прекрасні люди, чудова їжа. Це дійсно один із кращих готелів у Москві", – єхидно озвучив подобу жарту Соловйов, чекаючи сміху в залі.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов зганьбився безглуздими жартами, в яких він намагався спаплюжити українську мову, щоб образити українців.

Також топ-пропагандист путінського режиму вибухнув недоречними "дотепами" про національний гімн України. Він заявив, що в ньому українці нібито говорять про готовність до швидкої кончини, перетворюючи так своє життя на культ боротьби зі смертю.

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