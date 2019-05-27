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"Кращий готель у Москві": Соловйов зганьбився їдким жартом про Україну

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов розповів в ефірі своєї передачі дурний недоречний анекдот, у якому образив Україну.

Зокрема, рупор путінського режиму порівняв державу з московським готелем. Їдкий анекдот він розповів в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На цю тему є дуже популярний анекдот зараз у Росії: ви знаєте, все-таки досить розповідати зараз ці дурниці про Україну! Не треба говорити, що Україна – це найгірше місце в Європі. Не треба говорити, що в Україні все погано. Це не відповідає дійсності. Я особисто був в Україні. Прекрасні люди, чудова їжа. Це дійсно один із кращих готелів у Москві", – єхидно озвучив подобу жарту Соловйов, чекаючи сміху в залі.

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Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов зганьбився безглуздими жартами, в яких він намагався спаплюжити українську мову, щоб образити українців.

Також топ-пропагандист путінського режиму вибухнув недоречними "дотепами" про національний гімн України. Він заявив, що в ньому українці нібито говорять про готовність до швидкої кончини, перетворюючи так своє життя на культ боротьби зі смертю.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Коментарі на сайті не модеровані
Клим Чугункин
Клим Чугункин
Соловьёв тонко потроллил рагулей. На Украине истерика!
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Макарский Александр
Макарский Александр
С учетом сокращения населения Свынорейха, скоро в этой гостинице поместится все население Украины-Шумерии
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Макарский Александр
Макарский Александр
Борисс Робот, пока я наблюдаю,як мычат свидомые на быдло-мове
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Борисс Робот
Борисс Робот
Макарский Александр, с учетом сокращения нейронов в твоей голове через пару лет ты будешь только гадить под себя и нечленораздельно мычать...
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Юг Руси
Юг Руси
Такого "позора" я ещё не встречал 😁
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