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Крайні заходи: Ізраїль через погрози заблокував море. Перші фото

8.7тЧитати новину російською

Ізраїль будує морське загородження вздовж кордону із сектором Газа, по якому недавно завдав нового удару як відповідь на перетин кордону й спробу завдати шкоди прикордонній інфраструктурі.

Завершити роботи над загородженням планують до кінця року, повідомляється на сторінці в Twitter міністра оборони Ізраїлю Авігдора Лібермана.

"Сьогодні ми почали будівництво єдиного морського бар'єру такого роду в світі, який заблокує можливість проникнення в Ізраїль морем", - написав міністр.

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Він підкреслив той факт, що завдяки цьому загородження "ХАМАС (палестинський рух. - Ред.) втратить ще одну стратегічну можливість, у розвиток якої вкладені величезні кошти".

"Ми будемо продовжувати захищати громадян Ізраїлю силою", - підсумував Ліберман.

Нагадаємо, на кордоні Ізраїлю із сектором Газа поновилися бої, з'явилася інформація про загиблого.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Ізраїлю передрекли війну на іншому фронті.

Місце
Ізраїль
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