Крайні заходи: Ізраїль через погрози заблокував море. Перші фото

Ізраїль будує морське загородження вздовж кордону із сектором Газа, по якому недавно завдав нового удару як відповідь на перетин кордону й спробу завдати шкоди прикордонній інфраструктурі.

Завершити роботи над загородженням планують до кінця року, повідомляється на сторінці в Twitter міністра оборони Ізраїлю Авігдора Лібермана.

"Сьогодні ми почали будівництво єдиного морського бар'єру такого роду в світі, який заблокує можливість проникнення в Ізраїль морем", - написав міністр.

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Він підкреслив той факт, що завдяки цьому загородження "ХАМАС (палестинський рух. - Ред.) втратить ще одну стратегічну можливість, у розвиток якої вкладені величезні кошти".

"Ми будемо продовжувати захищати громадян Ізраїлю силою", - підсумував Ліберман.

היום התחלנו בהקמת מכשול ימי יחיד מסוגו בעולם, שיחסום את האפשרות לחדור מעזה לישראל דרך הים. זה סיכול נוסף לחמאס שיאבד עוד יכולת אסטרטגית, שבפיתוחה השקיע סכומי עתק. נמשיך להגן על אזרחי ישראל בעוצמה ובתחכום. pic.twitter.com/XXA0Z7hQl0 - אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 27 травня 2018 р.

Нагадаємо, на кордоні Ізраїлю із сектором Газа поновилися бої, з'явилася інформація про загиблого.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Ізраїлю передрекли війну на іншому фронті.