Країни збунтувалися проти Росії в ПАРЄ: оприлюднено спільну заяву

У середу, 26 червня, делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в Парламентській асамблеї Ради Європи влаштували демарш проти повернення Росії.

Відповідну спільну заяву, озвучену в залі Асамблеї, опублікувала в Facebook член української делегації віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У ній країни наголосили на небезпеці такого вибору Європи і заявили, що повинні проконсультуватися щодо подальшої роботи в ПАРЄ.

Facebook Володимира Ар'єва

"Безумовно, відновлення прав російської делегації без виконання Російською Федерацією будь-яких численних вимог Асамблеї, суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту.

Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдалася до збройної агресії, отруєння осіб, недотримання прав своїх громадян і прагнення дестабілізувати демократію в Європі, замість того, щоб сприяти її розвитку.

Сьогодні ми, делегати нашої нації, не маємо жодної відповіді для наших людей, як Рада Європи захищає їх права, якщо її більше цікавить захист благополуччя агресора, ніж жертв агресії і репресії.

Майбутнє Ради Європи під загрозою в цілому, тому що вона втрачає довіру людей, на захисті яких повинна стояти.

Ми повертаємося додому, щоб проконсультуватися з нашими парламентами й урядами про спільні дії в Асамблеї на наступних сесіях.

Ми бажаємо удачі новообраному Генеральному секретарю і сподіваємося, що вона/він знайде шлях для вирішення цієї безпрецедентної кризи довіри, яку було створено на цьому тижні", – йдеться в документі.

Facebook Володимира Ар'єва

Facebook Володимира Ар'єва

Facebook Георгія Канделакі

Геращенко також прокоментувала спільну акцію проти повернення Росії в ПАРЄ.

"Кілька десятків чесних політиків із декількох країн, для яких важливі принципи. Демарш у ПАРЄ проти повернення російської делегації. В своїх виступах представники української, грузинської делегацій, країн Балтії називали речі своїми іменами. Солодкі, нудотні виступи європейців "про діалог" були лицемірними. Діалог, коли РФ нікого не чує, не звільнила людей і території, не виконала жодної резолюції ПАРЄ", – наголосила вона.

"Запам'ятаємо цю дату. 26 червня 2019. Тепер усі ті, хто проголосував за повернення росіян – співучасники їхніх злочинів, порушення прав людини в РФ. Ми йдемо з ПАРЄ. І ми залишаємо за собою повне право говорити європейцям про те, що вони зрадили принципи існування РЄ", – написала віце-спікер.

"Майбутнє Заради Європи під загрозою в цілому, тому что вона втрачає Довіру людей, на захист якіх вона має стати".



После решение про повернення России до ПАРЄ, делегації України та ще шести стран Зроби заяву pic.twitter.com/JQ2ILLk5KF - Радіо Свобода (@radiosvoboda) 26 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту і уряду.

Для консультацій Україна відкликала посла при Раді Європи – Дмитра Кулебу. Він розповів, якої відповіді завдасть країна.

Повноваження Росії в ПАРЄ були оскаржені представниками України і Грузії, однак Асамблея відкинула всі доводи країн.

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