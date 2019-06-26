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Країни збунтувалися проти Росії в ПАРЄ: оприлюднено спільну заяву

8.1тЧитати матеріал російською

У середу, 26 червня, делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в Парламентській асамблеї Ради Європи влаштували демарш проти повернення Росії.

Відповідну спільну заяву, озвучену в залі Асамблеї, опублікувала в Facebook член української делегації віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У ній країни наголосили на небезпеці такого вибору Європи і заявили, що повинні проконсультуватися щодо подальшої роботи в ПАРЄ.

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Країни збунтувалися проти Росії в ПАРЄ: оприлюднено спільну заяву

Facebook Володимира Ар'єва

"Безумовно, відновлення прав російської делегації без виконання Російською Федерацією будь-яких численних вимог Асамблеї, суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту.

Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдалася до збройної агресії, отруєння осіб, недотримання прав своїх громадян і прагнення дестабілізувати демократію в Європі, замість того, щоб сприяти її розвитку.

Сьогодні ми, делегати нашої нації, не маємо жодної відповіді для наших людей, як Рада Європи захищає їх права, якщо її більше цікавить захист благополуччя агресора, ніж жертв агресії і репресії.

Майбутнє Ради Європи під загрозою в цілому, тому що вона втрачає довіру людей, на захисті яких повинна стояти.

Ми повертаємося додому, щоб проконсультуватися з нашими парламентами й урядами про спільні дії в Асамблеї на наступних сесіях.

Ми бажаємо удачі новообраному Генеральному секретарю і сподіваємося, що вона/він знайде шлях для вирішення цієї безпрецедентної кризи довіри, яку було створено на цьому тижні", – йдеться в документі.

Країни збунтувалися проти Росії в ПАРЄ: оприлюднено спільну заяву

Facebook Володимира Ар'єва

Країни збунтувалися проти Росії в ПАРЄ: оприлюднено спільну заяву

Facebook Володимира Ар'єва

Країни збунтувалися проти Росії в ПАРЄ: оприлюднено спільну заяву

Facebook Георгія Канделакі

Геращенко також прокоментувала спільну акцію проти повернення Росії в ПАРЄ.

"Кілька десятків чесних політиків із декількох країн, для яких важливі принципи. Демарш у ПАРЄ проти повернення російської делегації. В своїх виступах представники української, грузинської делегацій, країн Балтії називали речі своїми іменами. Солодкі, нудотні виступи європейців "про діалог" були лицемірними. Діалог, коли РФ нікого не чує, не звільнила людей і території, не виконала жодної резолюції ПАРЄ", – наголосила вона.

"Запам'ятаємо цю дату. 26 червня 2019. Тепер усі ті, хто проголосував за повернення росіян – співучасники їхніх злочинів, порушення прав людини в РФ. Ми йдемо з ПАРЄ. І ми залишаємо за собою повне право говорити європейцям про те, що вони зрадили принципи існування РЄ", – написала віце-спікер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Ш. Олег
Ш. Олег
"Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, отравлению лиц, несоблюдению прав своих граждан и стремлению дестабилизировать демократию в Европе…" - Насколько я понимаю, речь идёт о России? В таком случае хотелось бы, во-первых, напомнить о том, что, как минимум, часть перечисленных в этом длинном списке "грехов" являются не установленными фактами, а предположениями. А во-вторых, сигнал, посланный ПАСЕ, на мой взгляд, очень даже правильный, причём, направлен он прежде всего в сторону не России, а Украины. Попробую объяснить в двух словах, что я имею ввиду. Третий рейх проводил политику планомерного государственного геноцида еврейского народа везде, куда простиралась власть национал-социалистов. Это факт, который установлен, признан всем цивилизованным миром и не подлежит сомнению и пересмотру. Но если, например, еврей Бляхер, возмущённый результатами голосования представителей ФРГ в ПАСЕ по возвращению России полномочий, начнёт кричать "фашисты!", "Холокост", то его быстро осадят, объяснив в жёсткой форме, что неприлично пытаться спекулировать на трагедии в своих личных корыстных целях. Украина, по моему мнению, занимается на международных площадках именно этим - буквально за всем, что ни случилось бы плохого в стране, от трещин на стёклах пешеходного моста в Киеве до манифестации у Филарета повторного рецидива раскольничества, моментально отыскивается "российский след" и звучат требования страшных кар в адрес русских. Европа терпела-терпела, а потом устала. Вот и результат. Печальный, но закономерный.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
В ПАСЕ "опустили" Украину и еще шестерку подхрюкивающих США.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Несколько лимитрофов, находящихся на-подсосе у Амэрыкы, выполнили команду своих хозяев... Ветер в спину, перо в задницу! Тем более, шо скоро вернутся подхарщеваться...
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