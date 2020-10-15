Країни ЄС закликали провести нові вибори в Білорусі
Франція, Німеччина і Польща закликали провести в Білорусі нові президентські вибори відповідно до міжнародних стандартів і в присутності спостерігачів ОБСЄ.
Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ країн, в якій також засуджується насильство щодо учасників протестів, передає "Інтерфакс-Україна".
"Наші три країни засуджують насильство білоруської влади й довільні арешти, що відбулися після президентських виборів, результату яких ми не визнаємо. Закликаємо до нових вільних і чесних виборів відповідно до міжнародних стандартів у присутності спостерігачів БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини) ОБСЄ, без зовнішнього втручання", – зазначили дипломати.
Представники країн підтримали зусилля ОБСЄ щодо встановлення діалогу між владою Білорусі і суспільством, а також закликали звільнити політв'язнів і розпочати співпрацю в межах Московського механізму організації.
Крім того, глави МЗС привітали застосування санкцій, зокрема, проти незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.
Берлін, Варшава і Париж закликали Європейську комісію розробити план економічної підтримки Білорусі та її громадян.
"Ми вітаємо німецьку програму громадянського суспільства "Розвиток співпраці з громадянським суспільством у країнах Східного партнерства і Росії", яка відкрита для польських і французьких представників громадянського суспільства", – йдеться в заяві.
Вказана програма передбачає надання 1 мільйона євро на підтримку громадянського суспільства.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава Державного департаменту США Майк Помпео заявив про рішучу підтримку білоруського народу в його прагненні позбутися режиму Олександра Лукашенка.
Нагадаємо, що 23 вересня відбулася таємна "інавгурація" Лукашенка. Після цього США, Канада, Україна і низка країн ЄС заявили, що церемонія є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.
Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенка не спрямовані на розв'язання кризи в Білорусі.
Більшість країн світу не визнала легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.