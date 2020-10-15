Країни ЄС закликали провести нові вибори в Білорусі

Франція, Німеччина і Польща закликали провести в Білорусі нові президентські вибори відповідно до міжнародних стандартів і в присутності спостерігачів ОБСЄ.

Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ країн, в якій також засуджується насильство щодо учасників протестів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наші три країни засуджують насильство білоруської влади й довільні арешти, що відбулися після президентських виборів, результату яких ми не визнаємо. Закликаємо до нових вільних і чесних виборів відповідно до міжнародних стандартів у присутності спостерігачів БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини) ОБСЄ, без зовнішнього втручання", – зазначили дипломати.

Представники країн підтримали зусилля ОБСЄ щодо встановлення діалогу між владою Білорусі і суспільством, а також закликали звільнити політв'язнів і розпочати співпрацю в межах Московського механізму організації.

Крім того, глави МЗС привітали застосування санкцій, зокрема, проти незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.

Берлін, Варшава і Париж закликали Європейську комісію розробити план економічної підтримки Білорусі та її громадян.

"Ми вітаємо німецьку програму громадянського суспільства "Розвиток співпраці з громадянським суспільством у країнах Східного партнерства і Росії", яка відкрита для польських і французьких представників громадянського суспільства", – йдеться в заяві.

Вказана програма передбачає надання 1 мільйона євро на підтримку громадянського суспільства.

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