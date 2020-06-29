Країни ЄС та Ізраїль надали допомогу постраждалим від повені в Україні

Країни Євросоюзу та Ізраїль надали Україні допомогу постраждалим від повені західним регіонам країни.

Як повідомляє пресслужба Європейської комісії, Італія вже направила в нашу країну літак з допомогою для ліквідації наслідків повеней.

"Сьогодні літак уряду Італії доставить постраждалому населенню насосне обладнання, засоби індивідуального захисту, бензопили, електростанції та намети. У вихідні Швеція прийняла на себе зобов'язання направити (в Україні – Ред.) протипожежні бар'єри, шланги та технічних експертів", – йдеться в повідомленні.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в Twitter написав, що літак з Італії прибуде до Івано-Франківська ввечері, 29 червня.

"Сьогодні ввечері в Івано-Франківськ прибуває літак з Італії зі спецтехнікою і спорядженням для Державної служби з надзвичайних ситуацій", – зазначив глава МВС.

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Додамо, що Європейська комісія надає Україні допомогу з картографування постраждалих районів через супутникову систему Євросоюзу Copernicus.

"Швеція і Італія є доказом солідарності Євросоюзу в разі стихійних лих. Ми готові надати подальшу допомогу всім, хто знаходиться в постраждалих районах, і підтримати органи цивільного захисту, які прагнуть задовольнити нагальні потреби на місцях", – додав комісар з кризового управління Янез Ленарчич .

Крім того, Ізраїль виділив 20 тисяч доларів для надання термінової допомоги постраждалим від сильної повені західним областям України.

"Коли ми усвідомили масштаби стихійного лиха в Західній Україні, ми працювали з Міністерством закордонних справ в Єрусалимі, щоб виділити спеціальний бюджет для надання надзвичайної допомоги. Бюджет в 20 тисяч долл на покупку того, що базово необхідно", – повідомив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон, передає The Jerusalem Post.

Відзначається, що до України відправили тисячі пляшок з водою для постраждалих в Чернівцях та Івано-Франківську. Пізніше будуть доставлені намети і сотні спальних мішків.

Раніше OBOZREVATEL повідомив подробиці масштабного лиха, яке забрало життя трьох осіб.