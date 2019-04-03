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Країни ЄС стягують війська до кордону з Росією: у чому справа

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Литва і Польща стягнуть війська до кордону з Калінінградською областю Росії в районі Сувалкського коридору через військову загрозу з боку Кремля.

Військовослужбовці з двох країн об'єднаються в складі Східної дивізії польської армії. Про це розповів головнокомандувач ЗС Польщі Раймунд Анджейчак, передає Delfi.

Причиною подібних заходів стало побоювання, що в разі військового конфлікту Росія може захопити зазначену територію і позбавити республіки Прибалтики доступу до союзників у НАТО.

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Країни ЄС стягують війська до кордону з Росією

Країни ЄС стягують війська до кордону з Росією

ru.delfi.lt

Примітно, що розвідка Литви за останні роки помітила активне нарощування Росією обсягів озброєння в Сувалкському коридорі.

За словами Анджейчака, країни також обговорять спільне використання закуплених у США комплексів протиракетної оборони (ППО) Patriot, щойно вони надійдуть до Польщі в 2022 році.

Сувалкський коридор — ділянка кордону між Литвою і Польщею протяжністю 100 кілометрів, який на заході межує з Калінінградською областю РФ, а на сході — з Білоруссю.

Сувалкський коридор

Сувалкський коридор

Baltnews

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Латвія звела 93-кілометровий паркан із колючим дротом заввишки майже 3 метри на кордоні з Росією.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Литва
Тег
НАТО
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
«Россия никуда не уйдет, и нам нужно попытаться улучшить отношения с Россией», — сказал генсек, выступая в Вашингтоне на 70-летнем юбилее НАТО.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Очень правильное решение, потому что от выжившего из ума пУтина можно ожидать все, что угодно. Тем более, когда кремлевский карлик сам себя загнал в угол, сделал нерукорожатным и таким, с которым водить дружбу западло. При пУтине Россия сделала колоссальный разворот на 180 градусов от политики демократа Ельцина и ликаидировала все завоевания демократии, лишив собственный народ элементарных правил и свобод, поэтому не зря особенно в последнее десятилетие неглупые соотечественники уезжают на ПМЖ в нормальные страны, а после 2014 года этот поток значительно возрос.
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Маринов Михаил, явно с кастрюлей на башке ходишь.
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Наколінахстоячі🐐💨😷уміють тільки голосно кукурікати🐓і рохкати🐖. Типу,вони так страшать😂. А насправді боягузи.
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