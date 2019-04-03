Країни ЄС стягують війська до кордону з Росією: у чому справа

Литва і Польща стягнуть війська до кордону з Калінінградською областю Росії в районі Сувалкського коридору через військову загрозу з боку Кремля.

Військовослужбовці з двох країн об'єднаються в складі Східної дивізії польської армії. Про це розповів головнокомандувач ЗС Польщі Раймунд Анджейчак, передає Delfi.

Причиною подібних заходів стало побоювання, що в разі військового конфлікту Росія може захопити зазначену територію і позбавити республіки Прибалтики доступу до союзників у НАТО.

Країни ЄС стягують війська до кордону з Росією ru.delfi.lt

Примітно, що розвідка Литви за останні роки помітила активне нарощування Росією обсягів озброєння в Сувалкському коридорі.

За словами Анджейчака, країни також обговорять спільне використання закуплених у США комплексів протиракетної оборони (ППО) Patriot, щойно вони надійдуть до Польщі в 2022 році.

Сувалкський коридор — ділянка кордону між Литвою і Польщею протяжністю 100 кілометрів, який на заході межує з Калінінградською областю РФ, а на сході — з Білоруссю.

Сувалкський коридор Baltnews

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Латвія звела 93-кілометровий паркан із колючим дротом заввишки майже 3 метри на кордоні з Росією.

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