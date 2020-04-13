Країни ЄС пом'якшили карантин: що дозволили

У деяких країнах Європи пандемія коронавірусу йде на спад, тому уряди починають послаблювати карантинні заходи, запроваджені приблизно місяць тому.

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Першими європейськими країнами, які пішли на зняття певних обмежень, стали Австрія і Норвегія, а починаючи вже з 13 квітня – Чехія і Данія. Крім них, незважаючи на велику кількість інфікованих COVID-19 і смертей від нього, певне послаблення для жителів зробили Іспанія та Італія, тоді як у Німеччині влада планує ухвалити рішення вже незабаром, повідомляє Daily Mail.

У деяких мають відновити заняття у школах й навіть дозволять виїжджати з країни за наявності поважної причини. Водночас зазначається, що в разі нового спалаху вірусу обмеження можуть запровадити знову.

Уряд Чехії подовжив дію надзвичайного стану до 30 квітня censor.net.ua

Чехія подовжила карантин, але запровадила послаблення

Уряд Чехії подовжив дію надзвичайного стану до 30 квітня, однак запровадив низку послаблень, зокрема – нові винятки з правила щодо обов’язкового носіння масок.

За словами міністра охорони здоров’я країни Адама Войтеха, захисні маски можна не вдягати водіям та пасажирам в одному автомобілі, якщо вони є членами одного домогосподарства, водіям громадського транспорту, якщо вони перебувають у повністю ізольованій кабіні, дітям до двох років, людям із ментальними розладами та розладами аутичного спектру.

З 9 квітня уряд дозволив відновити роботу велосипедним крамницям та майстерням із їхнього ремонту, магазинам товарів для дому та садівництва, а також будівельних матеріалів.

Ще влада планує відкрити більше магазинів протягом наступного тижня, однак поки не уточнює, які саме.

kyivpost.com

В Іспанії запрацюють промислові підприємства

В Іспанії, де на сьогодні кількість інфікованих COVID-19 перевищила 166 тис., із 13 квітня відновили роботу підприємств, що не належать до критичної інфраструктури, зокрема, у сфері промисловості та будівництва.

Уряд зазначає, що країна не перебуває на етапі скорочення заходів із протидії коронавірусу. Це означає, що залишаються закритими заводи, школи, ресторани і бари, спортивні і культурні установи.

Для підприємств, які відновлюють роботу, оприлюднений "протокол безпеки". Зокрема, маски обов'язкові для працівників, які працюють на відстані до двох метрів одне від одного. Рекомендують дезінфікувати предмети, зокрема, окуляри і мобільні телефони. Крім цього, у громадському транспорті буде видано 10 млн масок.

express.co.uk

Італія дозволила відкрити книгарні

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що магазини книг, канцелярських товарів та крамниці, які торгують дитячим одягом, можуть відкритися із 14 квітня.

Він зазначив, що продовжить оцінювати щоденну тенденцію зараження на COVID-19 та "діяти відповідно", якщо умови дозволять це.

Поки в країні залишатимуться закритими заводи, незважаючи на те, що представники промисловості просять уряд вжити заходів щодо недопущення економічної катастрофи.

Зауважимо, що Італія перебуває під загальнонаціональним карантином із 9 березня, що довше, ніж будь-яка інша європейська країна. Обмеження там триватимуть щонайменше до 3 травня.

"Це важке, але необхідне рішення, за яке я беру на себе всю політичну відповідальність", – сказав Конте.

twitter.com/ziaarsenico

Данія знову відкриє школи та дитячі садки

Данія, одна з перших європейських країн, яку закрили на карантин через коронавірус, з 15 квітня знову відкриє дитячі центри та школи для дітей першого і п’ятого класів.

Водночас інші навчальні заклади, а також дитячі центри, кафе, ресторани та спортзали залишатимуться закритими.

Заборона на збори більш ніж 10 осіб залишатиметься принаймні до 10 травня, тоді як більші зібрання будуть заборонені аж до серпня.

"Це, мабуть, буде трохи схоже на прогулянку по канаті. Якщо б ми стояли нерухомо, то могли б впасти, а якщо крокуватимемо занадто швидко, все може піти не так. Тому ми повинні робити все крок за кроком, обережно", – заявив прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

detector.media

Німеччина ще думає

Зазначається, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель збере місцевих чиновників у середу, 15 квітня, щоб обговорити можливе послаблення карантинних обмежень, які попередньо мають закінчитися 19 квітня.

Раніше канцлерка заявила, що послаблення залежатиме не лише від статистичних даних, а й від інших критеріїв, враховуючи можливості сфери охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, професор Ганноверського інституту вірусології Томас Шульц заявив, що скасування карантинних заходів після зниження кількості хворих на коронавірус може спровокувати нову хвилю епідемії COVID-19.

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