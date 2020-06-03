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3 червня • оновлено в 23:38
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Країни ЄС об'єдналися для створення вакцини проти COVID-19

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Чотири європейські країни вирішили сформувати "альянс", щоб налагодити виробництво можливої вакцини від коронавірусу на території Європейського Союзу.

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Йдеться про Нідерланди, Францію, Німеччину та Італію. Про це, з посиланням на європейські ЗМІ і нідерландський МОЗ, повідомляє Swissinfo.

Зазначається, що нині фахівці з цих країн "досліджують різні багатообіцяючі ініціативи та ведуть обговорення з фармацевтичними компаніями" щодо винаходу таких ліків.

Чотири країни ЄС об'єдналися для створення вакцини проти COVID-19

Чотири країни ЄС об'єдналися для створення вакцини проти COVID-19

За даними Міністерства охорони здоров'я Нідерландів, мета "альянсу за інклюзивну вакцину" – налагодити виробництво такого препарату від коронавірусу спершу на європейській території.

Згодом же фахівці сподіваються забезпечити вакциною у достатній кількості не тільки ЄС, а й країни з низьким рівнем доходу, зокрема, Африку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст видання The Independent Джек Соммерс взяв участь у випробуванні вакцини від коронавірусу і розповів про побічні ефекти.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Дослідження вчених
Місце
Нідерланди
Тег
вірус
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