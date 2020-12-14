Країни Балтії ввели жорсткий карантин через COVID-19

Карина Бондаренко Світ 11:17, 14.12.2020

Литва і Естонія через ситуацію з пандемією коронавірусу ввели жорсткі карантинні обмеження.

Так, в Литві майже повний локдаун триватиме більш ніж два тижні – з 16 грудня по 3 січня, повідомляє LRT. Він передбачає закриття непродовольчих магазинів та обмеження пересування громадян.

Литовцям заборонять виїжджати за межі свого муніципалітету, крім як для роботи, візиту до лікаря, у зв'язку зі смертю родича або якщо людина має там ще одне житло. З дому дозволять виходити тільки з важливих справ. Школи та університети перейдуть на дистанційне навчання, а дитячі садки закриються.

При цьому в Естонії карантинні обмеження введуть на період з 14 грудня до 4 січня, повідомляє ERR. Вони передбачають закриття шкіл, університетів, обмеження інших колективних занять.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про закриття напередодні Різдва більшості магазинів, а також шкіл і дитячих садків. Локдаун підсилюють по всій країні, щоб впоратися зі ще однією хвилею коронавірусу, яка "загрожує придушити систему охорони здоров'я".

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