Країни Балтії і Польща об'єдналися перед загрозою другої хвилі COVID-19

Латвія, Литва, Естонія та Польща вирішили координувати свої дії на випадок другої хвилі коронавірусної інфекції COVID-19.

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З такою заявою представники країн виступили за підсумками зустрічі у Вільнюсі 15 червня, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на BNS. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс підкреслив, що якщо країни входили в кризу з одноосібними рішеннями, то можуть хоча б вийти з нього скоординовано.

"На своєму прикладі ми показали, що можна і потрібно більше координувати. Якщо ми зайшли в кризу окремо, в національному сенсі з одноосібними рішеннями, то хоча б вийти з нього ми можемо скоординовано", – сказав глава МЗС.

За словами керівника зовнішньополітичного відомства Латвії Едгара Рінкевичса, перша хвиля розкрила необхідність співпраці. "Зараз ми вже розуміємо, що була потрібна більша координація, особливо при ухваленні рішень про закриття кордонів, репатріації, громадяни, які застрягли по всій Європі і за її межами це те, чого б ми хотіли уникнути, в разі приходу другої хвилі", – сказав він .

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав не поспішати з відкриттям кордонів, незважаючи на те, що ситуація в Європі більш-менш під контролем.

"Місяць тому епіцентр коронавірусу був в Європі, це змінилося, але ми маємо бути дуже обережними при поновленні пересування людей всередині Шенгену, і маємо завжди бути готові до негативного сценарію", – підкреслив він.

Зі свого боку глава МЗС Польщі Яцек Чапутович звернув увагу, що статистика по COVID-19 в Польщі і в Балтійських країнах значно краще, ніж в інших державах Європи.

"Це демонструє, що наші уряди спрацювали ефективно і ухвалили правильні рішення", – сказав він, додавши, що "жодна країна поодинці не в силах впоратися з вірусом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, майже всі країни Євросоюзу пройшли пік першої хвилі коронавірусу. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, завдяки обмежувальним заходам вдалося знизити рівень захворюваності на 80 відсотків у порівнянні піком пандемії.