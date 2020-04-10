Країна з найжорсткішим карантином у світі заявила про прогрес із коронавірусом

У Новій Зеландії після оголошення надзвичайного стану в країні 25 березня, різко знизилася кількість захворювань коронавірусом.

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Як пише Daily Mail, 19 березня країна закрила кордони для іноземців, а через два дні прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн оголосила про загальну мобілізацію.

Політикиня висловила побоювання з огляду на можливе повторення сценарію Італії та Іспанії, через що 23 березня новозеландцям було дано 48 годин на підготовку до суворої ізоляції.

Надзвичайний стан було введено 25 березня, після того, як в країні підтвердили 205 випадків захворювання COVID-19.

Даний режим був введений на чотири тижні, і показав свою ефективність. Число захворювань почало зменшуватися вже на 4 день жорсткого карантину.

На думку Ардерн, Нова Зеландія "виграє боротьбу з коронавірусом".

"Перед обличчям найбільшої загрози здоров'ю людини, яку ми бачили за сторіччя, новозеландці спокійно і колективно впровадили загальнонаціональну оборону. Ви розриваєте ланцюг передачі. І ви зробили це один для одного", – сказала прем'єр-міністерка.

Карантин в Новій Зеландії

Карантин в Новій Зеландії

Карантин в Новій Зеландії

Карантин в Новій Зеландії

Вона також заявила, що уряд країни незабаром має ухвалити рішення про те, чи слід продовжити або послабити обмеження, термін дії яких закінчується опівночі 22 квітня.

Карантин в Новій Зеландії

Карантин в Новій Зеландії

Карантин в Новій Зеландії

Карантин в Новій Зеландії

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Індії з 25 березня оголосила тотальний тритижневий карантин – 1,3 мільярдам людей наказали залишитися вдома, щоб зупинити спалах коронавірусу.

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