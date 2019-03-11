|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Країна "нареченої Путіна" несподівано виступила проти України: розгорівся скандал

8.3тЧитати матеріал російською

Міністерство закордонних справ Австрії заявило, що вважає заборону СБУ на в'їзд в Україну скандального журналіста Крістіана Вершютца проявом цензури, який порушує Угоду про асоціацію з ЄС.

Позицію МЗС виклав українському послу в Відні Олександру Щербі генеральний секретар у закордонних справах Йоханнес Петерлік, повідомляє OTS.

Він закликав скасувати заборону на в'їзд, запроваджений українською владою, а також надати акредитацію в зоні конфлікту на українській стороні Вершютцу.

Новини
Популярному російському артисту заборонили в'їзд в Україну

Крістіан Вершютц

Крістіан Вершютц

Страна

"Ми глибоко стурбовані діями українського уряду проти незалежного журналіста. Ми засуджуємо такий підхід. Це неприпустимий односторонній акт цензури і він суперечить цінностям Угоди про асоціацію з ЄС", – заявив Петерлік.

Від України також зажадали доказів звинувачень проти Вершютца. Петерлік зазначив, що представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Гарлем Дезір уже закликав до зняття заборони на в'їзд.

Йоханнес Петерлік

Йоханнес Петерлік

thaizeit.de

"Наша мета повинна полягати в тому, щоб Крістіан Вершютц, як кореспондент ОРФ, міг продовжувати репортажі без неприйнятних обмежень із боку України", – підсумував австрієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на рік заборонили в'їзд проросійському журналісту з Австрії Крістіана Вершютцу через дискредитацію ЗСУ і використання фейків Кремля.

У СБУ з іронією заявили, що видали заборону для забезпечення безпеки журналіста, який не раз відзначав у своєму інтерв'ю про існуючі загрози його життю в Україні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Олександр Щерба
Місце
Австрія
Тег
СБУ
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
94
39
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Украина лучше знает , кому давать аккредитацию , а кому нет . В Европе всегда хватало шлюх разного разлива . А также штрейкбрехеров разных мастей , готовых за тридцать серебренников продать душу и тело хоть даже дьяволу . Первый пример экс канцлер Германии Шрёдер , ставший в Газпроме разменной монетой .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Держите меня семеро! Я счас уссюсь от заголовка ))))))))))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Да насрать!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Kozeyko Irina
Kozeyko Irina
Махал Махалыч, но вы же проситесь в ЕС,а не они к вам
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки