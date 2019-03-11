Країна "нареченої Путіна" несподівано виступила проти України: розгорівся скандал

Міністерство закордонних справ Австрії заявило, що вважає заборону СБУ на в'їзд в Україну скандального журналіста Крістіана Вершютца проявом цензури, який порушує Угоду про асоціацію з ЄС.

Позицію МЗС виклав українському послу в Відні Олександру Щербі генеральний секретар у закордонних справах Йоханнес Петерлік, повідомляє OTS.

Він закликав скасувати заборону на в'їзд, запроваджений українською владою, а також надати акредитацію в зоні конфлікту на українській стороні Вершютцу.

Крістіан Вершютц Страна

"Ми глибоко стурбовані діями українського уряду проти незалежного журналіста. Ми засуджуємо такий підхід. Це неприпустимий односторонній акт цензури і він суперечить цінностям Угоди про асоціацію з ЄС", – заявив Петерлік.

Від України також зажадали доказів звинувачень проти Вершютца. Петерлік зазначив, що представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Гарлем Дезір уже закликав до зняття заборони на в'їзд.

Йоханнес Петерлік thaizeit.de

"Наша мета повинна полягати в тому, щоб Крістіан Вершютц, як кореспондент ОРФ, міг продовжувати репортажі без неприйнятних обмежень із боку України", – підсумував австрієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на рік заборонили в'їзд проросійському журналісту з Австрії Крістіана Вершютцу через дискредитацію ЗСУ і використання фейків Кремля.

У СБУ з іронією заявили, що видали заборону для забезпечення безпеки журналіста, який не раз відзначав у своєму інтерв'ю про існуючі загрози його життю в Україні.

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