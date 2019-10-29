Країна ЄС виправдалася перед Лукашенком за танки на кордоні

Військові США прибули до Литви, щоб захистити жителів країни, а не залякувати Білорусь.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, коментуючи доручення білоруського лідера Олександра Лукашенка вжити заходів у відповідь на розміщення американських танків біля кордону, передає Delfi.
"Ми намагаємося захистити свій край. Нам не потрібні інші землі й нам не потрібно лякати своїх сусідів, тому що наша політика була, є і буде мирною", – зазначив він.
армія США
24 канал
"Те, що в нас розміщуються військові й техніка НАТО – це просто бажання захистити людей від імовірних інтервенцій, щоб вони могли в безпеці створювати свій добробут. Це єдина мета оборонної політики Литви", – додав Науседа.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Сполучені Штати Америки перекинули важку військову техніку до Литви. Полігон розташований за 15 кілометрів від кордону з Білоруссю.
На це президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовим відомствам республіки розробити відповідні заходи.
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