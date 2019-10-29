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29 жовтня • оновлено в 12:40
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Країна ЄС виправдалася перед Лукашенком за танки на кордоні

1.2т Читати матеріал російською

Військові США прибули до Литви, щоб захистити жителів країни, а не залякувати Білорусь.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, коментуючи доручення білоруського лідера Олександра Лукашенка вжити заходів у відповідь на розміщення американських танків біля кордону, передає Delfi.

"Ми намагаємося захистити свій край. Нам не потрібні інші землі й нам не потрібно лякати своїх сусідів, тому що наша політика була, є і буде мирною", – зазначив він.

армія США

армія США

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"Те, що в нас розміщуються військові й техніка НАТО – це просто бажання захистити людей від імовірних інтервенцій, щоб вони могли в безпеці створювати свій добробут. Це єдина мета оборонної політики Литви", – додав Науседа.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Литва
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"наша политика была, есть и будет мирной", – отметил он." У Литвы не было, нет и не будет СВОЕЙ политики.
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Мир Миру
Мир Миру
Україні у стані війни з Росією нічого іншого не залишається, як підтримати прибалтів.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кому вы нужны кильки протухшие?Мрази лицемерные.
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