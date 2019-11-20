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20 листопада • оновлено в 07:11
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Країна ЄС вимагає від Росії повернути свої землі і звинуватила в анексії

3.7т
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Глава парламенту Естонії, член Консервативної народної партії EKRE Хенн Пиллуаас вимагає від Росії повернути захоплені території держави.

Відповідне повідомлення з'явилося в Facebook Пиллуааса. Він підкреслив, що для просування в ратифікації російсько-естонського прикордонного договору Таллінн вимагає визнання Москвою кордонів Естонії.

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Межі республіки були затверджені в рамках Тартуського мирного договору, який зараз Росія називає недійсним.

"У Естонії немає територіальних претензій до Росії. Ми не хочемо ні одного квадратного метра російської території. Ми лише хочемо, щоб наші повернулися. Росія анексувала близько п'яти відсотків території Естонії", – заявив Пиллуаас.

Естонія зажадала від Росії повернути землі

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tsargrad.tv

"Невизнання Тартуського мирного договору, по суті, означає невизнання Естонської Республіки. Це свідоцтво про народження нашої країни і одна з найважливіших основ нашої державності", – додав він.

Йдеться про частину Кінгісеппського і Сланцевского районів Ленінградської області, а також Печорський край.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше партія "Справжні фіни" запропонувала Фінляндії офіційно вимагати у Росії повернути території, які були передані їй після Другої світової війни.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Місце
Естонія
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть окупантам
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Хо Хол
Хо Хол
221 лайк у поста - это мощно.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А земли Эстляндской губернии, этот политик не хочет вернуть в состав России???
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