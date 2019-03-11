Країна ЄС відгородилася від Росії парканом: що сталося

Латвія звела 93-кілометровий паркан із колючим дротом заввишки майже 3 метри на кордоні з Росією.

Про закінчення робіт повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на Державну службу прикордонної охорони республіки. На огорожу Латвія витратила 21 млн євро.

"До 31 грудня 2018 року облаштована прикордонна смуга завдовжки 207 км і побудовані спочатку заплановані 93 кілометрів огорожі. Облаштування прикордонної смуги планується завершити в 2020 році", – пояснили прикордонники.

Новини Еще одна страна решила отгородиться от России забором

rubaltic.ru

Відзначається, що за задумом до завершення робіт довжина забору повинна становити 282,6 км. Проект передбачає також установку відеокамер і датчиків руху.

Рішення про зміцнення кордону Латвія прийняла в 2015 році для захисту від нелегальних мігрантів. Як показали результати аналізу на ділянках, де вже зведено новий паркан, істотно знизилася кількість порушень.

Крім забору на кордоні з Росією, в Латвії вирішили відгородитися також і від Білорусі. За даними Держприкордоноборони, до 2021 року будуть облаштовані 173 км кордону з Білоруссю, в тому числі 135 км із них займе загородження.

emigranto.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Норвегія почала встановлювати паркан на арктичній ділянці свого державного кордону з Росією.

Польща заявила про будівництво захисної огорожі вздовж кордону з Калінінградською областю Росії.

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