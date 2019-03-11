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Країна ЄС раптово вирішила відібрати у Росії території: в чому справа

1.3тЧитати матеріал російською

В Естонії заявили про намір витребувати у Росії Івангород у Ленінградській області і частину Псковської області, які раніше входили до складу Естонської РСР.

Про територіальну приналежність земель в Ленінградській області заговорили в Консервативній партії (EKRE), передає "Sputnik. Естонія".

"Росія силою забрала в нас ці території, повернути їх силою нам, звичайно, не вдасться. Але ми 50 років чекали відновлення своєї незалежності і можемо чекати ще і ще. Раптом ми колись отримаємо ці території назад. Для того щоб змінити кордон, потрібно провести всенародне голосування-референдум для зміни конституції ", — заявив заступник голови парламентської фракції EKRE Хенн Пиллуаас.

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Івангород

Івангород

Sputnik. Естонія

Він також додав, що "укладений у 2014 році російсько-естонський договір про кордон закріплює окуповану естонську територію за Росією". Пиллуаас запропонував два шляхи – повернути місто Естонії або заплатити за використання цієї території.

У російській Держдумі прокоментували заяви Талліна. Член комітету з розвитку громадянського суспільства, питань громадських і релігійних об'єднань Віталій Мілонов сказав у відповідь, що територіальні претензії неможливі, передає "Газета.ру".

"Думаю, що це питання, пов'язане з деякою передвиборною риторикою, яка, як правило, проходить під більш гострим кутом. Юридично неможливо пред'явити претензії Москві за те, що Івангород входив і входить до складу Росії", – висловився він.

Івангород

Івангород

okultureno.ru

У Держдумі вважають заяву про приналежність Івангорода провокаційним випадом.

"У даному випадку потрібно йти не по дорозі якихось жорстких санкцій у, а навпаки – офіційним представникам повідомити про те, що подібного роду ексцентричні крики грають негативну роль у відносинах між двома країнами. Це позиція абсолютно маргінальної меншини", – додав Мілонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Фінляндії почали вимагати в Росії повернути території, які були передані їй після Другої світової війни.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Естонія
Тег
Новини Росії
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Д Алексей
Д Алексей
В чем проблема ватаны, проведите референдум и все ))) или это не референдумная тема как кисель головного мозга говорил ? Вот прям как в Крыму, только зеленые человеки будут из НАТО
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
когда в статье прочитал истония то уже не смог удержаться от смеха)))
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