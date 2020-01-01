Країна-друг України очолила ОБСЄ: Донбас у пріоритеті

З 1 січня 2020 року головування в Організації з безпеки і співпраці взяла на себе Албанія.

Делегація країни відразу ж заявила, що конфлікт на Донбасі буде одним з пріоритетних, передає сайт ОБСЄ.

Так, прем'єр-міністр Албанії і міністр з питань Європи та закордонних справ Еді Рама запевнив, що врегулювання конфліктів і запобігання їм будуть найважливішим для країни під час головування.

ОБСЄ Ілюстрація

При цьому зазначено, що війна на Донбасі залишається найбільш актуальною проблемою безпеки в Європі.

Албанія займе місце Словаччини, яка головувала в 2019 році.

З березня 2014 року в Україні діє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Підставою для її роботи стало звернення України і прийняття спільного рішення всіх країн-учасниць ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор за результатами 26-го засідання Ради міністрів у Братиславі заявив, що Росія блокує спроби держав-учасниць зробити заяву Ради міністрів ОБСЄ щодо агресії проти України.

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