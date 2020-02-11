Головна Новини
11 лютого • оновлено в 17:21
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Країна для поляків!" У Польщі натовп по-звірячому побив українців

17.7т
Читати матеріал російською

У польському місті Торунь семеро чоловіків напали й побили п'ятьох громадян України, Росії та Білорусі.

Інцидент трапився минулими вихідними нібито "на національному підґрунті". Про це повідомляє місцеве видання Polsat News.

Зокрема, іноземців побили в ніч із суботи на неділю в самому центрі міста. В результаті вони отримали тілесні ушкодження, що не загрожують їхньому життю. Водночас за неофіційними даними стверджується, що в одного з потерпілих зламані кістки черепа.

У Польщі семеро чоловіків побили п’ятьох громадян України, Росії та Білорусі

У Польщі семеро чоловіків побили п’ятьох громадян України, Росії та Білорусі

Зловмисники під час нападу серед іншого кричали "Польща для поляків" і "ї**ти українців!", хоча громадянами України були тільки двоє з п'яти потстраждалих. Крім цього, серед жертв є й жінка.

Нападники

Нападники

Скріншот

"Розшукуються чоловіки, які в ніч з суботи на неділю побили в торунському Старому місті іноземців. За наявними даними, інцидент трапився на національному підґрунті", – підкреслили в поліції.

Нападники

Нападники

polsatnews.pl

Також зазначається, що зображення злочинців зафіксували камери відеоспостереження.

За словами представника поліції Торуня Войцеха Хростовського, тепер офіцери шукають людей, які могли б допомогти встановити особи підозрюваних, а також свідків події.

Нападники

Нападники

Скріншот

На інцидент відреагував і президент міста Міхал Залєскі, заявивши, що побиття іноземців – це акт бандитизму й ненависної поведінки, чому не може бути місця.

"Я рішуче засуджую таку поведінку! Сподіваюся, що поліція швидко встановить винних, а суд покарає їх, що послужить прикладом для інших. Нульова толерантність до бандитів!" – написав він на своїй сторінці в Facebook

Нападники

Нападники

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні поліція Італії затримала 59-річного далекобійника з Білорусі, який до смерті побив 47-річного українського колегу під час суперечки про радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
Кримінал
Місце
Польща
Теги
бійка кримінал наші в Польщі побили українця
Поділитися у Facebook
23
Коментарі
191
35
Смішно
12
Цікаво
123
Сумно
28
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
"Страна для поляков", унитазы для хaхлoв, всё правильно.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
zhukov vanya
zhukov vanya
Почему тролли такие тупые,украинцев заметили ,а своих в упор не видят. Хотя на русских им наплевать. За посты про русских им денег не платят.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Федоров Алекс
Федоров Алекс
Братская любовь соседнего народа проявляется во всей своей красе . Тем более учитывая совместное историческое прошлое и совместную боротьбу против общего врага .
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги