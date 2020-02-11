"Країна для поляків!" У Польщі натовп по-звірячому побив українців

У польському місті Торунь семеро чоловіків напали й побили п'ятьох громадян України, Росії та Білорусі.

Інцидент трапився минулими вихідними нібито "на національному підґрунті". Про це повідомляє місцеве видання Polsat News.

Зокрема, іноземців побили в ніч із суботи на неділю в самому центрі міста. В результаті вони отримали тілесні ушкодження, що не загрожують їхньому життю. Водночас за неофіційними даними стверджується, що в одного з потерпілих зламані кістки черепа.

У Польщі семеро чоловіків побили п’ятьох громадян України, Росії та Білорусі

Зловмисники під час нападу серед іншого кричали "Польща для поляків" і "ї**ти українців!", хоча громадянами України були тільки двоє з п'яти потстраждалих. Крім цього, серед жертв є й жінка.

Нападники Скріншот

"Розшукуються чоловіки, які в ніч з суботи на неділю побили в торунському Старому місті іноземців. За наявними даними, інцидент трапився на національному підґрунті", – підкреслили в поліції.

Нападники polsatnews.pl

Також зазначається, що зображення злочинців зафіксували камери відеоспостереження.

За словами представника поліції Торуня Войцеха Хростовського, тепер офіцери шукають людей, які могли б допомогти встановити особи підозрюваних, а також свідків події.

Нападники Скріншот

На інцидент відреагував і президент міста Міхал Залєскі, заявивши, що побиття іноземців – це акт бандитизму й ненависної поведінки, чому не може бути місця.

"Я рішуче засуджую таку поведінку! Сподіваюся, що поліція швидко встановить винних, а суд покарає їх, що послужить прикладом для інших. Нульова толерантність до бандитів!" – написав він на своїй сторінці в Facebook

Нападники Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні поліція Італії затримала 59-річного далекобійника з Білорусі, який до смерті побив 47-річного українського колегу під час суперечки про радянського диктатора Йосипа Сталіна.

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