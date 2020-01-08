Жоден з літаків не падав через двигун: інженер розповів про особливості Boeing, що разбився

З п'яти тисяч літаків модифікації Boeing 737-NG жоден не мав проблем із двигунами під час злету, а самі пілоти навчені діяти при загорянні. Це ставить під сумнів офіційну версію аварії українського борту, яку висунув Іран.

Такою думкою з BBC Україна поділився експерт із питань авіації Валерій Романенко.

Романенко зазначив, що пілоти готові до несподіваних ситуацій, коли виникають проблеми з двигуном – зокрема і займання. Свої навички вони багаторазово відпрацьовують і навіть здають з них іспити.

Крім того, його бентежить те, що Іран насамперед назвав версію загоряння двигуна – але з п'яти тисяч літаків цієї модифікації подібне не траплялося з жодним.

"Корпорація Boeing випустила п'ять тисячі літаків цієї модифікації – Boeing 737-NG з двигунами CFM 56. І жоден з цих літаків не потрапляв у катастрофу через відмову двигуна на злеті. А саме таку ймовірну причину відразу ж заявили офіційні представники Ірану. На мою думку, така причина малоймовірна", – зазначив Валерій Романенко.

Ще одним приводом для сумніву експерт називає те, що літак був на такій висоті, коли можна було встигнути повідомити про пожежу.

"2700 метрів висоти, на якій летів літак, це ж не 50 метрів над землею, де нічого зробити вже не можна. Запас висоти дає можливість для маневрів", – додає Валерій Романенко.

Катастрофа українського літака в Ірані

Boeing 737-NG

Але він припускає, що пілоти все ж таки могли повідомити Ірану про загоряння, але не знали, де саме воно трапилося. І тим не менше, це все одно виглядає дивно.

"Якщо навіть загорівся двигун, є дуже швидка процедура гасіння. І ці випадки пілоти багаторазово відпрацьовують на тренажерах. Пілоти також могли продовжувати політ у горизонталі, витрачаючи пальне, щоб здійснити потім аварійну посадку з мінімальним запасом пального. А тут ми маємо ситуацію, коли за секунди – вибух, пожежа і різке падіння", – говорить експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!