Крах українського Boeing 737: Росія різко виправдала Іран

Росія стала на захист Ірану після аварії Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".

Як передає ТАСС, заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що для звинувачень Тегерана нібито немає жодних підстав.

За його словами, потрібно дочекатися підсумків розслідування і дати можливість фахівцям проаналізувати ситуацію.

"Починати якісь ігри щонайменше негідно. Жодних підстав, я впевнений, немає, щоб на подібній стадії виступати з подібного роду гучними заявами", – заявив Рябков.

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