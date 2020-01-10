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10 січня • оновлено в 22:43
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Крах українського Boeing 737: Росія різко виправдала Іран

8.3т
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Росія стала на захист Ірану після аварії Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".

Як передає ТАСС, заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що для звинувачень Тегерана нібито немає жодних підстав.

За його словами, потрібно дочекатися підсумків розслідування і дати можливість фахівцям проаналізувати ситуацію.

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"Починати якісь ігри щонайменше негідно. Жодних підстав, я впевнений, немає, щоб на подібній стадії виступати з подібного роду гучними заявами", – заявив Рябков.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Росія
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
пилоты были пьяные Трамп уже подтвердил
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0
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вот гады, к расследованию призывают. Когда любому украинскому мутанту с кастрюлей на черепе сразу было понятно, что виноват путен.
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4
3
Nemo Александр
Nemo Александр
Крым Андрей, министр иностранных дел Украины заявил, что выводы будут сделаны после обработки всего массива информации. Но любому недоросиянскому мутанту с кокошником на черепе сразу было понятно, что виноват Трамп.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Крым Андрей:"Вот гады, к расследованию призывают. " Это Вы о ком?
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1
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Тут и к гадалке не ходи... Боинг потерпел катастрофу из- за технических проблем, возникших у самолёта после попадания в него ракеты земля воздух .
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3
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2 из 3 ответов | показать все
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Злопыхатель Вежливый, Флаг ему в руки глобалхоку, пусть летает повыше, благо это разведывательный беспилотник. А насчет обломков я могу задать тебе такой же вопрос. Или ракета испарилась? Новейшая разработка наверно, не иначе
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
И снова проходил мимо, Версия интересная. Где взял? В прямой кишке Киселева или Соловьёва ? Обломки беспилотника в студию. Серые орлы, Риперы и Предаторы ОЧЕНЬ дорогие игрушки и на таких малых высотах обычно не летают. И бьют по целям из далека .А глобал хок вообще летает на высоте 16 км .
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