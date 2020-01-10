Крах українського Boeing 737: Росія різко виправдала Іран

Росія стала на захист Ірану після аварії Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".
Як передає ТАСС, заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що для звинувачень Тегерана нібито немає жодних підстав.
За його словами, потрібно дочекатися підсумків розслідування і дати можливість фахівцям проаналізувати ситуацію.
"Починати якісь ігри щонайменше негідно. Жодних підстав, я впевнений, немає, щоб на подібній стадії виступати з подібного роду гучними заявами", – заявив Рябков.
Катастрофа МАУ в Ірані
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Канада, США і Великобританія заявили, що літак, можливо, був збитий іранською ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія країн Заходу не виключається, але поки її не підтвердили.
При цьому СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин аварії літака МАУ в Ірані: потрапляння ракети і теракт.
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