Крах Boeing 737 в Індонезії: знайдені перші тіла загиблих

Рятувальники виявили тіла 10 загиблих, серед яких немовля, на місці аварії літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air в Індонезії.

Як повідомив керівник Національного агентства з пошуку та рятування Мохаммад Саюгі, також водолази доставили на берег 14 мішків із фрагментами тіл, повідомляє The Straits Times.

Найближчим часом співробітники поліції займуться зіставленням зразків ДНК, які раніше були взяті у родичів загиблих.

The Straits Times

The Straits Times

The Straits Times

The Straits Times

The Straits Times

Також наголошується, що пошуки рятувальних бригад тривають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, індонезійський пасажирський лайнер Boeing 737, який належить перевізнику Lion Air, уранці 29 жовтня упав у море в районі західного узбережжя острова Ява.

На борту перебувало 188 осіб, враховуючи екіпаж. Їхня доля поки невідома, але надії на те, що хтось вижив, мало.