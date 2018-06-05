Крадіжка Криму: австрійський журналіст розлютив Путіна словами про Україну

Президент Росії Володимир Путін відкинув усі звинувачення в неконституційному захопленні українського півострова Крим.

Такі заяви пролунали в інтерв'ю австрійському телеканал у ORF. Однак, журналіст, який проводив його, не погодився з позицією лідера РФ.

Так, Путін стверджує, що "в Україні стався збройний антиконституційний переворот і захоплення влади", нібито тому Росія свого часу просто збільшила число військовослужбовців в Криму.

"Крим отримав незалежність не в результаті вторгнення російських військ, а в результаті волевиявлення кримчан на відкритому референдумі", - сказав він.

При цьому журналіст заперечив президентові Росії, заявивши, що референдум був антиконституційним, тому що не відповідав українським законодавством і немає нікого, "хто визнав би це голосування".

Путін назвав ці доводи непереконливими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін заявив, що не існує умов, при яких окупований Крим повернувся би до складу України.