Крадіжка частини України й Білорусі: з'ясувалися нюанси нової Конституції Путіна

Ідея прописати в правках до Конституції РФ право регіонів України та Білорусі приєднатися до Росії нібито не обговорюється.

Таку заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс". Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що один із учасників робочої групи з підготовки правок нібито запропонував передбачити таку можливість.

Володимир Путін ТАСС

"Я не чув про ці пропозиції, тому нічого не можу сказати. Я не чув, як це формулюється. Загалом, це ніяк ніде не обговорювалося досі. Я вперше чую це", – сказав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії триває підготовка до формальної зміни влади. Путін почав кампанію до висунення "наступника". Публічно опублікована частина його змін до Конституції.

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