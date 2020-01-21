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21 січня • оновлено в 13:07
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Крадіжка частини України й Білорусі: з'ясувалися нюанси нової Конституції Путіна

2.7т
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Ідея прописати в правках до Конституції РФ право регіонів України та Білорусі приєднатися до Росії нібито не обговорюється.

Таку заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс". Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що один із учасників робочої групи з підготовки правок нібито запропонував передбачити таку можливість.

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"Я не чув про ці пропозиції, тому нічого не можу сказати. Я не чув, як це формулюється. Загалом, це ніяк ніде не обговорювалося досі. Я вперше чую це", – сказав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії триває підготовка до формальної зміни влади. Путін почав кампанію до висунення "наступника". Публічно опублікована частина його змін до Конституції.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Кожна імперія вмирає по своєму - недоімперія ось так. Україну, як дружню країну, ерефійці втратили, а скільки втрат ще попереду.
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hunt andres
hunt andres
Ангеловський Володимир, попереду, позаду, ось завжди! Тьфу, бусурманское наречие:-)))
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Бобровский Виталий, так. Brexit, Шотландія, серйозна криза у королівській родині цьому підтвердження.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украину необходимо декоммунизировать, пришла пора исправить преступления комуняк...
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фил филька
фил филька
части украины и белоруссии? россию это может удовлетворить лишь частично))
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