Кожні 17 секунд COVID-19 вбиває людину в Європі – ВООЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Європі кожні 17 секунд від коронавірусу вмирає одна людина.

Про це заявив директор європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомляється на сайті організації. За його словами, тільки за 9-15 листопада померло понад 29 тисяч пацієнтів.

Клюге підкреслив, що за останні два тижні смертність в Європі зросла на 18%.

Загалом станом на 19 листопада коронавірусом на континенті заразилися близько 16 млн, з яких 355 тисяч випадків – летальні. На Європу припадає 28% світових випадків захворювання і 26% смертей.

Також у ВООЗ заявили, що в низці європейських країн системи охорони здоров'я перевантажені. Так, у Франції реанімаційні відділення заповнені на 95%, а в Швейцарії – на всі 100%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава ВООЗ заявив, що системи охорони здоров'я в Європі і Америці опинилися на межі колапсу.

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