Що 15 секунд у світі помирає хворий із COVID-19 – Reuters

У середньому що 15 секунд від наслідків COVID-19 помирає одна людина. Щодня помирають приблизно 5900 осіб.

Про це пише агентство Reuters на підставі даних про летальні випадки за COVID-19 за останні два тижні. Згідно з підрахунками, в годину від коронавірусу помирає 247 осіб.

"Навіть у тих частинах світу, які, здавалося б, стримували поширення вірусу, нещодавно було зафіксовано одноденні рекорди за новими випадками. Це свідчить про те, що битва ще далека від завершення", – пише агентство.

Зазначимо, що кількість пов'язаних із коронавірусом смертей у світі досягла 700 тисяч. Найбільше жертв пандемії зареєстровано в США (159 782), Бразилії (95 819), Мексиці (48 869), Великобританії (46 295), Індії (38 938), Італії (36 171) та Франції (30 297).

Від 10 до 30 тисяч пов'язаних із COVID-19 смертей підтверджено в Іспанії, Перу, Ірані, Росії та Колумбії.

В Україні від коронавірусу померли вже 1 788 осіб.

Усього в світі до 5 серпня було підтверджено 18,48 млн випадків інфікування коронавірусом. У п'ятірку найбільш постраждалих від епідемії країн входять США (4,77 млн), Бразилія (2,8 млн), Індія (1,86 млн), Росія (859,76 тис.) і ПАР (521,31 тис.).

Понад 100 тисяч випадків зараження підтверджено також у Мексиці, Перу, Чилі, Колумбії, Ірані, Великобританії, Іспанії, Саудівській Аравії, Пакистані, Італії, Бангладеш, Туреччині, Франції, Аргентині, Німеччині, Іраку, Канаді, Індонезії, Філіппінах і Катарі.

Станом на ранок середи, 5 серпня, в Україні офіційно підтверджено 75 490 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 271 – виявлено за минулу добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські вчені НТУ "КПІ ім. Сікорського" заявили, що до кінця серпня загальна кількість хворих на коронавірус (COVID-19) в Україні може досягти 110-115 тисяч.