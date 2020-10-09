Кожен канадець безплатно отримає вакцину від COVID-19, – Трюдо

Кожен житель Канади матиме змогу безплатно вакцинуватися від коронавірусу (COVID-19), тільки-но з’явиться ефективна вакцина.

Як повідомляє "Укрінформ", прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час виступу в парламенті похвалив універсальну систему охорони здоров’я, завдяки якій такі речі, як рятівні вакцини, є для канадців безплатними.

Він нагадав, що уряд країни створив спеціальну експертну комісію, яка вносить рекомендації щодо "найкращого способу розподілу вакцин, справедливо та рівно".

"Хочу також наголосити на роботі нашого міністра державних закупівель, який упевнився в тому, що ми матимемо чудовий доступ до вакцин з усього світу, щойно вони стануть доступними", – додав Трюдо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що американська вакцина проти коронавірусу буде готова до кінця 2020 року.