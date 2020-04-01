Кожен четвертий без симптомів! У США вважають, що боротьба з коронавірусом затягнеться на два роки

Кожен четвертий заражений коронавірусом в США не має симптомів, що пояснює динаміку поширення COVID-19 в країні і цілому світі.

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У зв'язку з цим в США планують зобов'язати всіх жителів носити медичні маски для зменшення ризиків розповсюдження та зараження коронавірусом, пише DailyMail.

Такого рішення притримуються в Центрі з контролю і профілактиці захворювань США (CDC), його директор Роберт Редфіл зазначає, що кожен четвертий пацієнт з коронавірусом в США не має симптомів. Це, ймовірно, пояснює, як вірус продовжує поширюватися по всій країні, навіть з урахуванням прийняття жорстких обмежень.

DailyMail

На даний момент в США зареєстровано понад 189 тисяч підтверджених випадків захворювання на коронавірус, чиновники в сфері охорони здоров'я вважають, що їх число набагато вище.

У зв'язку з тим CDC розглядає питання про зміну своїх правил щодо того, хто повинен носити маски.

"Дані, які ми в значній мірі підтвердили, полягають в тому, що значна кількість інфікованих людей насправді залишаються безсимптомним. Це може бути цілих 25%. Це важливо, тому що є люди без ознак захворювання, але вони заражені і сприяють передачі коронавірусу", – сказав Редфилд.

Карантин в США "Главком"

Директор CDC сказав, що безсимптомні люди можуть передавати вірус за 48 годин до появи будь-яких симптомів. Через ці дані агентство розглядає питання про те, щоб порадити широкому загалу носити маски щоразу, коли вони виходять на вулицю.

Редфилд попередив, що протягом наступних 24 місяців, вірус матиме певний вплив на повсякденне життя всього людства.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, США побили рекорд Китаю по кількості жертв коронавірусу – в Штатах померли вже більше 4 тисяч чоловік.

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