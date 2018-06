Ковтає цілі міста: вулкан у Гватемалі спалахнув із новою силою

У Гватемалі сталося нове виверження вулкана Фуего. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На даний момент кількість загиблих уже досягла 72, передає Reuters.

З вулкана випливає гарячий газ і розплавлена ​​скельна порода. Національне агентство зі стихійних лих почало нову евакуацію.

За інформацією ЗМІ, розплавлена ​​жижа ковтає цілі міста - люди гинуть сім'ями.

This is Jose. On Sunday, he left his town of El Rodeo #Guatemala said goodbye to his Mother and never saw her again. He lost 9 family members in Sunday 's #VolcanDeFuego eruption including his parents and continues to search for their bodies 3 days later @NBCLatino pic.twitter.com/PAo69zU0ZF - Annie Rose Ramos (@ Annie_Rose23) 5 червня 2018 р

New evacuations were ordered in Guatemala where the Volcano of Fire has been sending out ash and smoke. The official death toll since Sunday's eruption is 70. @BojorquezCBS reports from the ground and the air in Guatemala. https://t.co/6EZMhgLekq pic.twitter.com/t7BnbKSsdU - CBS News (@CBSNews) 5 червня 2018 р

In the aftermath of Guatemala's Volcano of Fire eruption that roared into the tightly knit villages on the mountain's flanks, entire families were devastated. https://t.co/LfmmMThcih pic.twitter.com/Z1K6o6GdWQ - The Associated Press (@AP) 5 червня 2018 р

Volcan de Fuego, що означає "вулкан вогню" на іспанській мові, є одним з декількох діючих вулканів серед 34 у Центральній Америці. Він знаходиться недалеко від колоніального міста Антигуа, об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який пережив уже кілька великих вивержень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня у Гватемалі сталося потужне виверження вулкана Фуего, в результаті якого вже загинули десятки людей, сотні отримали поранення.