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Ковтає цілі міста: вулкан у Гватемалі спалахнув із новою силою

4.6тЧитати новину російською

У Гватемалі сталося нове виверження вулкана Фуего. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На даний момент кількість загиблих уже досягла 72, передає Reuters.

З вулкана випливає гарячий газ і розплавлена ​​скельна порода. Національне агентство зі стихійних лих почало нову евакуацію.

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За інформацією ЗМІ, розплавлена ​​жижа ковтає цілі міста - люди гинуть сім'ями.

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Volcan de Fuego, що означає "вулкан вогню" на іспанській мові, є одним з декількох діючих вулканів серед 34 у Центральній Америці. Він знаходиться недалеко від колоніального міста Антигуа, об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який пережив уже кілька великих вивержень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня у Гватемалі сталося потужне виверження вулкана Фуего, в результаті якого вже загинули десятки людей, сотні отримали поранення.

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