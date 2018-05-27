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Євген Платон
Євген Платон
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Кошмар Путина - Украина в НАТО

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Два года назад в аналитическом обзоре Stratfor были изложены контуры основного стратегического разлома между путинской Россией и США.

США призывали укрепить восточный фронт НАТО, который Вашингтон рассматривает в виде оборонительных шагов по развертыванию войск и инициатив по сдерживанию Москвы, и в частности, прогнозировали:

1. Недоверие между США и Россией в долгосрочной перспективе будет только расти;

2. Обе страны будут сосредоточены на долгосрочных оборонных инициативах, так как они обе готовятся к длительному периоду взаимной враждебности;

3. Оборонные программы будут сосредоточены на ключевых областях безопасности, включая развертывание в Восточной Европе ПРО и мерах по соблюдению стратегического ядерного баланса.

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Мантра, которую и США, и Россия поют на свой лад, планируя свои действия на несколько напряженных лет вперед, звучит примерно так: "Надеясь на лучшее, готовиться к худшему".

За два прошедших года Запад практически завершил строительство вокруг России стены от Баренцева до Каспийского морей, причем, стена эта многослойная и состоит из многих компонент: финансовая, технологическая, научная, военная, торговая, гуманитарная. Россия не стала в представлении Запада контрагентом в усилиях по преодолению "глобального беспорядка", на что, очевидно, рассчитывали в Москве, а одним из воплощений того хаоса, от которого проще держаться в стороне, нежели пытаться его как-то преодолеть. Попросту говоря, отгородиться стеной от Балтики до Каспия.

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На прошедшей неделе Путин на пленарном заседании Петербургского Международного экономического форума опять навязчиво предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону, а в его лице и всей Западной Европе, "крышу":

"На этот счет не надо переживать, мы поможем, обеспечим безопасность".

В ответ Макрон мягко, чисто по-французски послал Путина в пешее путешествие лесом, заявив, что он ничего не боится — у Франции есть боеспособная армия, которая в состоянии защитить страну:

"У меня есть ответственность перед нашими союзниками, и я думаю, что сложившаяся архитектура безопасности — это наша ответственность".

В ходе того же заседания Путин заявил о недопустимости вступления Украины в НАТО:

"Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат, и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны".

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Будет ли Украина в НАТО, будет ли под Харьковом стоять ПРО — науке пока это неизвестно, а что Путин — ху.ло — вполне научный факт. Украина действительно важный компонент в стратегии безопасности Запада перед российской агрессией, и вполне ожидаемо, что Запад не допустит брешь размером с Украину в стене от Баренцева до Каспийского морей.

Многие ругают Макрона за визит к Путину и разговоры с людоедом. Уместно вспомнить, что Николя Саркози в бытность президентом Франции тоже принимал в Елисейском дворце ливийского лидера Муаммара Каддафи, который спонсировал выборы Саркози, и даже бедуинский шатер был установлен там где-то рядом. Чем в итоге это закончилось для Каддафи, который тоже приказал сбить "Боинг", мы хорошо знаем: его, прежде чем убить, насиловали и пытали. Как утверждал Фридрих Ницше: "Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов", что и проявил на прошедшей неделе вполне мастерски Эммануэль Макрон.

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Многие в мире вполне обоснованно опасаются начала горячей фазы Третьей мировой войны, и, как грозится Путин, с применением ядерного оружия (ЯО). Что у Путина в голове мы не можем знать, но даже если он осмелится атаковать кого-то ЯО, как он грозил, например, Украине в 2014 году, жизнь на Земле не прекратится.

Как утверждает группа ученых, предки современных птиц 66 миллионов лет назад пережили падение на Землю губительного для всего животного и растительного мира астероида, убившего, в частности, всех динозавров. Ученые обобщили данные об экологии планеты, чтобы лучше понять, как эти птицеподобные предки сумели избежать вымирания в особенно катастрофичный период истории нашей планеты. От тех живших на земле предков произошли все основные типы современных птиц: страусы и их родственники, куры и их родственники и утки и их родственники. Сегодняшнее удивительное разнообразие птиц берет свое начало от тех древних выживших предков.

В общем, друзья, даже если окончательно выживший из ума Путин начнет горячую Третью мировую войну, птицы, вероятнее всего, опять выживут, а вот окажутся ли люди в роли динозавров, нам еще предстоит убедиться.

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Євген ПлатонЄвген Платон
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Джерело:Facebook Евгения Платона
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