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24 січня • оновлено в 20:14
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"Я не витримаю цього!" У Китаї лікарі валяться з ніг через спалах вірусу. Страхітливі кадри

2.6т
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У мережі показали, як спалах смертельного коронавірусу nCoV, який убив у Китаї вже 26 осіб, відбивсяя на місцевих лікарях.

Страхітливі ролики поширили в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На одному відео зняли жінку-медика, у якої трапилася істерика. Ймовірно, побачене дуже вразило її. Лікарка почала сильно кричати в оточенні колег: "Я не можу так більше! Я не витримаю цього!"

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У Китаї лікарі валяться з ніг через спалах вірусу

У Китаї лікарі валяться з ніг через спалах вірусу

У кадр потрапили також лікарі, які від знемоги впали на підлогу прямо в лікарні. Режим роботи 24/7 в зв'язку з критичністю ситуації висмоктав із них останні сили. "Влада: все добре. Відео з лікарні: лікарі на підлозі", – написали під відео.

Мережу також налякали кадри з падаючими замертво китайцями, які стали жертвами вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися ще кілька роликів. У одному з них показали пересувні ізолятори для заражених і медиків у спецодязі. На другому зняли спорожнілі вулиці міста.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бедные китайцы
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