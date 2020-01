"Я не витримаю цього!" У Китаї лікарі валяться з ніг через спалах вірусу. Страхітливі кадри

У мережі показали, як спалах смертельного коронавірусу nCoV, який убив у Китаї вже 26 осіб, відбивсяя на місцевих лікарях.

Страхітливі ролики поширили в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На одному відео зняли жінку-медика, у якої трапилася істерика. Ймовірно, побачене дуже вразило її. Лікарка почала сильно кричати в оточенні колег: "Я не можу так більше! Я не витримаю цього!"

У кадр потрапили також лікарі, які від знемоги впали на підлогу прямо в лікарні. Режим роботи 24/7 в зв'язку з критичністю ситуації висмоктав із них останні сили. "Влада: все добре. Відео з лікарні: лікарі на підлозі", – написали під відео.

Мережу також налякали кадри з падаючими замертво китайцями, які стали жертвами вірусу.

Allegedly medical staff of #Wuhan hospital mentally broke down and cried in despair:



"I can not take it! I can not take it no more!"



More than 10 million Wuhan citizens were given up, sealed off, & not offered enough help. #WuhanCoronavirus #WuhanPneumonia pic.twitter.com/b4JXF32I94