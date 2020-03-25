Сусід Папи Римського: стало відомо про зараження COVID-19 співробітника уряду Ватикану

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26 березня • оновлено в 01:24
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Коронавірусом заразився співробітник ватиканського уряду Джанлука Пеццолі - ЗМІ

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Коронавірусом заразився високопоставлений співробітник Держсекретаріату Ватикану 57-річний Джанлука Пеццолі, який проживає по сусідству з Папою Римським Франциском.

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Його госпіталізували в лікарню Риму, повідомляє La Nacion з посиланням на свої джерела. Він здав тест на COVID-19, який показав позитивний результат.

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Один з найстаріших італійських журналістів Марко Тозатті, який займається Ватиканом, уточнив, що Пеццолі перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Він проживав в Будинку святої Марфи, резиденції, де знаходяться особисті апартаменти Папи Римського Франциска та інших високопоставлених сановників.

"Ймовірно, що за своєю посадою він контактував з багатьма людьми до тих пір, поки симптоми хвороби не проявилися. В результаті він міг стати розповсюджувачем інфекції", – підкреслив журналіст.

Також Тозатті додав, що зараз в Будинку святої Марфи з підозрою на коронавірус в ізоляції перебуває п'ятеро людей.

За словами даними журналіста, Папа Римський більшу частину часу зараз проводить в своїх апартаментах. Нещодавно він припинив вечеряти в загальній їдальні, хоча робив це завжди від дня обрання. Тозатті нагадав, що ще в молодості йому видалили частину легені під час операції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня Папа Римський Франциск заявив, що він застудився. Незважаючи на це, понтифік продовжив приймати людей у своїй резиденції.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Папа Римський Франциск
Місце
Ватикан
Тег
Католицька церква
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