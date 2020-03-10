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10 березня • оновлено в 21:19
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Коронавірусом заразився головнокомандувач ЗС Польщі

3.3т
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Головнокомандувач збройними силами Польщі Ярослав Міка заразився коронавірусом COVID-2019.

Інфекцію він підхопив під час поїздки до Німеччини, повідомляє onet.pl з посиланням на польське Міністерство національної оборони.

З'їздив до Німеччини: головнокомандувач ЗС Польщі заразився коронавірусом

"Після повернення з військової наради в Німеччині у генерала Міки, головнокомандувача збройними силами, підтверджено наявність коронавірусу", – уточнили у відомстві.

За останніми даними, в Польщі підтверджено 20 випадків зараження COVID-2019.

З'їздив до Німеччини: головнокомандувач ЗС Польщі заразився коронавірусом

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряду Чехії і Польщі ввели карантин через поширення коронавірусу. Заборонені всі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі заходи за участю понад 100 осіб.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Польща
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Карпов Стас
Карпов Стас
Сейчас все польские и украинские СМИ напишут, что это Путин виноват
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
с.ж.е.ч.ь! потом за/хоронить! потом откопа,ть! потом з а хоронить! потом опять...
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