З'їздив до Німеччини: головнокомандувач ЗС Польщі заразився коронавірусом

Головнокомандувач збройними силами Польщі Ярослав Міка заразився коронавірусом COVID-2019.

Інфекцію він підхопив під час поїздки до Німеччини, повідомляє onet.pl з посиланням на польське Міністерство національної оборони.

"Після повернення з військової наради в Німеччині у генерала Міки, головнокомандувача збройними силами, підтверджено наявність коронавірусу", – уточнили у відомстві.

За останніми даними, в Польщі підтверджено 20 випадків зараження COVID-2019.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряду Чехії і Польщі ввели карантин через поширення коронавірусу. Заборонені всі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі заходи за участю понад 100 осіб.

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