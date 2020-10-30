Коронавірусом заразилися вже понад 45 млн по всьому світу: статистика на 30 жовтня. Оновлюється

Станом на п'ятницю, 30 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 45,3 млн осіб. За минулий день виявлено 545 903 нових інфікованих, що стало рекордом за добовим приросту з початку пандемії.

Всього від хвороби померли 1,1 млн пацієнтів, а одужали – 32,9 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 91 тисяча, Індії – 49 тисяч і Франції – 47 тисяч.

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Коронавірус в світі. Worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 370 417 осіб. Померли 6868 пацієнтів, одужали – 151 632.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9,2 млн), Індія (8 млн) і Бразилія (більш 5,4 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 22-е місце.

Міністерство охорони здоров'я України скасував додаткове тестування на коронавірус для завершення амбулаторного лікування. Також оновлені критерії госпіталізації.

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