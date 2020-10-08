Коронавірусом заразилися вже 36 млн по всьому світу: статистика на 8 жовтня. Оновлюється
Станом на четвер, 8 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 36,3 млн осіб. За минулу добу виявлено 343 517 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 78 тис., в США – 48 тис., а також в Бразилії – 31 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли більш 27,4 млн пацієнтів.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 239 337 осіб. Померли 4753 пацієнта, одужали – 105 970.
Країнами-лідерами за темпами інфікування як і раніше залишаються США (більше 7,7 млн), Індія (6,8 млн) і Бразилія (5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.
Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що в Україні не було хвиль коронавірусу.
У США чоловік двічі перехворів коронавірусом, при цьому кожен раз у нього були різні симптоми.
Головне за 8 жовтня:
У Бразилії кількість заражень коронавірусом перевищила 5 млн осіб. При цьому одужали майже 4,4 млн пацієнтів і 148 тис. померли.
Президент США Дональд Трамп повернувся до роботи в Овальному кабінеті, незважаючи на те, що ще не завершив лікування від COVID-19, передають американські ЗМІ.
У Франції за минулу добу зареєстрували близько 18,7 тисячі нових випадків COVID-19. Даний показник став найвищим за час пандемії.
Глава Росспоживнагляду Анна Попова розповіла, що в Росії ведуться розробки нових тестів для визначення рівня імунітету до коронавірусу. Вона пояснила, що перші тести "були налаштовані і зорієнтовані на дуже високі рівні антитіл в крові у перехворілих". За її словами, якщо у людини не виявлені антитіла, то це ще не означає, що у нього немає захисту.