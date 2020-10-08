Коронавірусом заразилися вже 36 млн по всьому світу: статистика на 8 жовтня. Оновлюється

Станом на четвер, 8 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 36,3 млн осіб. За минулу добу виявлено 343 517 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 78 тис., в США – 48 тис., а також в Бразилії – 31 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли більш 27,4 млн пацієнтів.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 239 337 осіб. Померли 4753 пацієнта, одужали – 105 970.

Країнами-лідерами за темпами інфікування як і раніше залишаються США (більше 7,7 млн), Індія (6,8 млн) і Бразилія (5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що в Україні не було хвиль коронавірусу.

У США чоловік двічі перехворів коронавірусом, при цьому кожен раз у нього були різні симптоми.

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