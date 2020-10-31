Коронавірусом заразилися ще понад 573 тисячі за добу: статистика на 31 жовтня. Оновлюється

Станом на суботу, 31 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 45,9 млн осіб. За минулий день виявлено 573 616 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,1 млн пацієнтів, а одужали – 33,2 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 101 тис., Індії – 48 тис. і Франції – 49 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

З понеділка, 2 листопада, в Україні почне діяти новий розподіл на карантинні зони, введене в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9,2 млн), Індія (8 млн) і Бразилія (більш 5,4 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 22-е місце.

У більшості людей, поборовшись COVID-19 формується тривалий імунітет, який діє не менше п'яти місяців, заявили американські вчені.

У Бельгії вирішили ввести повторний загальний карантин через зростання числа хворих COVID-19.

У Харкові поскаржилися на те, що лікарні масово відмовляють в госпіталізації хворим на COVID-19 через переповненість. Більш того, виключення не роблять навіть для тих, хто потребує кисневої підтримки.

В Іспанії побитий черговий рекорд за кількістю заражень COVID-19, виявлених за добу. Виявлено 25 тис. 595 нових випадків, 239 пацієнтів з COVID-19 померли.