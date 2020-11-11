Коронавірусом заразилися понад півмільйона осіб за добу: статистика на 11 листопада. Оновлюється
Станом на середу, 11 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 51,8 млн осіб. За минулий день виявлено 542 390 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,2 млн пацієнтів, а одужали – 36,3 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 135 тис., Індії – 44 тис. і Італії – 35 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 479 197 осіб. Померли 8 756 пацієнтів, одужали – 214 657.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 10,5 млн), Індія (понад 8,6 млн) і Бразилія (більш ніж 5,6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 20 місце.
Препарат для лікування COVID-19 Ремдесівір почали розподіляти по лікарнях в регіонах України.
Головне за 11 листопада:
У Великобританії від коронавірусної інфекції померли 532 людини за добу. Це найвищий показник з травня. Про це свідчать дані сайту Worldometers.
Маски N95 з вбудованими клапанами дозволяють виходити потокам нефільтрованого повітря, що видихається, що робить їх марними для зупинки поширення коронавірусу.
Фахівці клініки Клівленда заявили, що мелатонін – гормон, що регулює цикл сну і неспання і використовуваний в якості безрецептурного снотворного – може бути розглянуто як засіб проти коронавірусу.
Голубовська назвала три фактори, від яких залежить перебіг COVID-19.
У Бразилії за добу коронавірусом захворіли ще 25 012 осіб. Загальна кількість заражених в країні досягло вже 5,7 млн.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що випробування російської вакцини від COVID-19 "Супутник V" йдуть дуже добре.
В Алтайському краї (РФ) COVID-19 заразилися троє медиків, яким раніше було зроблено щеплення від коронавірусу російською вакциною "Sputnik V".
Ціна вакцини від COVID-19, яку розробляють фармацевтичні компанії BioNTech і Pfizer, буде нижчою за ринкову. Також ціни будуть диференціювати між країнами і регіонами.