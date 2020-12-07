Коронавірусом заразилися понад пів мільйона осіб за добу: статистика на 7 грудня. Оновлюється
Станом на понеділок, 7 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 67,3 млн осіб. За минулий день виявлено 534 942 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,5 млн пацієнтів, а одужали – 46,5 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 173 тис., Індії – 32 тис. і Туреччині – 30 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 813 306 осіб. Померли 13 588 пацієнтів, одужали – 418 581.
Лідерами за кількістю заражень є США (більше 14,9 млн), Індія (більше 9,6 млн) і Бразилія (більш ніж 6,5 млн). Україна в цьому списку – на 17-му місці, за інформацією Worldometers.
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