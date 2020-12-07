Коронавірусом заразилися понад пів мільйона осіб за добу: статистика на 7 грудня. Оновлюється

Американська фармацевтична компанія Pfizer подала документи на екстрене схвалення вакцини від COVID-19 в Індії. Це перший випадок, коли фармацевтична компанія подала заявку на екстрене використання вакцини.

Відомий львівський лікар Тарас Жиравецький заявив, що антибіотики потрібні для лікування бактеріальних інфекцій, які можуть приєднатися до COVID-19. Однак призначати їх повинен тільки лікар, а продаватися ці препарати потрібно виключно за рецептом. Лікар закликав колег перестати призначати пацієнтам "фуфломіціни, які шкодять в десятки разів більше, ніж антибактеріальні препарати" і не "лякати" людей антибіотиками.