Коронавірусом заразилися понад пів мільйона осіб за добу: статистика на 7 грудня. Оновлюється

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
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Коронавірусом заразилися понад пів мільйона людей за добу

Станом на понеділок, 7 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 67,3 млн осіб. За минулий день виявлено 534 942 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,5 млн пацієнтів, а одужали – 46,5 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 173 тис., Індії – 32 тис. і Туреччині – 30 тис.

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Коронавірус в світі.
Рейтинг країн по захворюваності.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 813 306 осіб. Померли 13 588 пацієнтів, одужали – 418 581.

  • Лідерами за кількістю заражень є США (більше 14,9 млн), Індія (більше 9,6 млн) і Бразилія (більш ніж 6,5 млн). Україна в цьому списку – на 17-му місці, за інформацією Worldometers.

  • Лікар Тарас Жиравецький розповів, коли чекати на третю хвилю коронавірусу в Україні, в якому році зникне COVID-19 і який сенс у вакцинації.

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Коронавірус