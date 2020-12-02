Коронавірусом заразилися понад 64 млн по всьому світу: статистика на 2 грудня. Оновлюється
Станом на середу, 2 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися 64,1 млн осіб. За минулий день виявлено 576 938 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,4 млн пацієнтів, а одужали – 44,4 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 182,1 тис., Бразилії – 52,2 тис. і Індії – 36 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 745 123 особи. Померло 12 548 пацієнтів, одужали – 355 172.
Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (більше 13,8 млн), Індія (більше ніж 9,4 млн) і Бразилія (більше 6,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-я.
Глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня в Ураїні не дав суттєвого зменшення кількості хворих COVID-19, оскільки далеко не всі дотримувалися такого формату обмежень.
Головне за 2 грудня:
У Херсонській області в четвер, 1 грудня, лабораторно підтвердилися 288 нових випадків захворювання COVID-19. Серед хворих 11 дітей і 14 медичних працівників.
Число померлих в Москві пацієнтів з коронавірусом перевищила 9 тисяч. Померли ще 75 осіб, загальна кількість досягла 9053. Напередодні повідомлялося про 76 померлих.
Влада китайської провінції Хубей, де почалося поширення коронавірусу, на початку пандемії не повідомляли про частини випадків зараження і летальних випадків від COVID-19. Про це свідчать документи з центру по запобіганню і контролю за захворюваннями провінції Хубей, що потрапили в розпорядження телеканалу CNN.