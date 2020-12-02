Коронавірусом заразилися понад 64 млн по всьому світу: статистика на 2 грудня. Оновлюється

Число померлих в Москві пацієнтів з коронавірусом перевищила 9 тисяч. Померли ще 75 осіб, загальна кількість досягла 9053. Напередодні повідомлялося про 76 померлих.

Влада китайської провінції Хубей, де почалося поширення коронавірусу, на початку пандемії не повідомляли про частини випадків зараження і летальних випадків від COVID-19. Про це свідчать документи з центру по запобіганню і контролю за захворюваннями провінції Хубей, що потрапили в розпорядження телеканалу CNN.