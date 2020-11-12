Коронавірусом заразилися понад 600 тисяч за добу: статистика на 12 листопада. Оновлюється
Станом на четвер, 12 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 52,4 млн осіб. За минулий день виявлено 613 741 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,2 млн пацієнтів, а одужали – 36,6 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 142 тис., Індії – 48 тис. і Бразилії – 47 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 489 808 осіб. Померли 8947 пацієнтів, одужали – 221 459.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 10,6 млн), Індія (понад 8,6 млн) і Бразилія (більш ніж 5,7 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 20 місце.
Кабінет міністрів прийняв рішення ввести в Україні карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада. Нові обмеження будуть діяти два дні на тиждень з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
За минулу добу від ускладнень коронавірусу померли 10 180 хворих, що стало рекордом з початку пандемії. Про це свідчать дані сайту Worldometers.
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що для завершення пандемії коронавірусу необхідно вакцинувати близько 70% населення світу.
На засіданні уряду України міністр МВС Арсен Аваков, міністр культури Олександр Ткаченко і віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров висловилися проти введення карантину вихідного дня.
У Греції з 13 листопада введуть комендантську годину з 21:00 до 5:00 ранку. В цей час вихід на вулицю буде дозволений тільки по робочій необхідності, за станом здоров'я або на коротку прогулянку з домашнім улюбленцем. Тим, хто захоче вийти з дому, потрібно буде відправити SMS на спеціальний номер або отримати документ від роботодавця.
У Нью-Йорку посилять карантин. Влада вирішила заборонити збиратися більше 10 осіб, а бари і ресторани зобов'язані закриватися о 22:00.