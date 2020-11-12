Коронавірусом заразилися понад 600 тисяч за добу: статистика на 12 листопада. Оновлюється

За минулу добу від ускладнень коронавірусу померли 10 180 хворих, що стало рекордом з початку пандемії. Про це свідчать дані сайту Worldometers .

У Греції з 13 листопада введуть комендантську годину з 21:00 до 5:00 ранку. В цей час вихід на вулицю буде дозволений тільки по робочій необхідності, за станом здоров'я або на коротку прогулянку з домашнім улюбленцем. Тим, хто захоче вийти з дому, потрібно буде відправити SMS на спеціальний номер або отримати документ від роботодавця.