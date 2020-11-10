Коронавірусом заразилися понад 51 млн по всьому світу: статистика на 10 листопада. Оновлюється
Станом на вівторок, 10 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 51,1 млн осіб. За минулий день виявлено 482 114 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,2 млн пацієнтів, а одужали – 36 млн. Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 125 тис., Індії – 37 тис. І Італії – 25 тис.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 469 018 осіб. Померли 8 565 пацієнтів, одужали – 209 143.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 10,3 млн), Індія (понад 8,5 млн) і Бразилія (більш ніж 5,6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 20 місце.
У зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції в Україні вирішили посилити карантинні обмеження – ввести жорсткий карантин вихідного дня
Головне за 10 листопада:
Кабінет міністрів України в середу, 11 листопада, буде вирішувати питання з карантином вихідного дня, заявив глава МОЗ Максим Степанов.
До березня 2021 року очікується початок масового використання вакцини проти COVID-19, що, поряд з іншими заходами, може докорінно змінити хід пандемії. Про це заявив радник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард.
У Москві від коронавірусу померли ще 68 пацієнтів. Всього кількість летальних випадків в місті зросла до 7 429, повідомляє оперативний штаб.
Джо Байден, який попередньо переміг на виборах президента США, анонсував створення консультативної ради з коронавірусом. До нього увійдуть експерти в області охорони здоров'я.
Він почне працювати, як тільки Байден прийме присягу.