Коронавірусом заразилися понад 51 млн по всьому світу: статистика на 10 листопада. Оновлюється

Кабінет міністрів України в середу, 11 листопада, буде вирішувати питання з карантином вихідного дня , заявив глава МОЗ Максим Степанов.

До березня 2021 року очікується початок масового використання вакцини проти COVID-19, що, поряд з іншими заходами, може докорінно змінити хід пандемії . Про це заявив радник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард.

У Москві від коронавірусу померли ще 68 пацієнтів. Всього кількість летальних випадків в місті зросла до 7 429, повідомляє оперативний штаб.

Джо Байден, який попередньо переміг на виборах президента США, анонсував створення консультативної ради з коронавірусом. До нього увійдуть експерти в області охорони здоров'я.

Він почне працювати, як тільки Байден прийме присягу.