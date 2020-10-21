Коронавірусом заразилися понад 41 млн по всьому світу: статистика на 21 жовтня. Оновлюється

Станом на середу, 21 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 41 млн осіб. За минулий день виявлено 381 716 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 54 тис., в США – 61 тис., а також в Бразилії – 23 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 30,6 млн пацієнтів.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус в світі. Worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 309 107 осіб. Померли 5469 пацієнтів, одужали – 129 533.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 8,5 млн), Індія (майже 7,6 млн) і Бразилія (більш ніж 5,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив, що, якщо щоденна кількість хворих з підтвердженими випадками COVID-19 становитиме від 11 до 15 000, Україна повернеться до жорсткого карантину. Якщо ж добовий приріст досягне 20 000 випадків, медикам доведеться вибирати, кого рятувати.

Рейтинг областей по захворюваності. РНБО

Карта поширення вірусу. РНБО

Головне за 21 жовтня: