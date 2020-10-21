Коронавірусом заразилися понад 41 млн по всьому світу: статистика на 21 жовтня. Оновлюється
Станом на середу, 21 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 41 млн осіб. За минулий день виявлено 381 716 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 54 тис., в США – 61 тис., а також в Бразилії – 23 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 30,6 млн пацієнтів.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 309 107 осіб. Померли 5469 пацієнтів, одужали – 129 533.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 8,5 млн), Індія (майже 7,6 млн) і Бразилія (більш ніж 5,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив, що, якщо щоденна кількість хворих з підтвердженими випадками COVID-19 становитиме від 11 до 15 000, Україна повернеться до жорсткого карантину. Якщо ж добовий приріст досягне 20 000 випадків, медикам доведеться вибирати, кого рятувати.
Головне за 21 жовтня:
Експерти дали просту інструкцію, як забезпечити безпеку речей в багажі після повернення з відпустки і уникнути зараження коронавірусом.
У Москві за добу померли ще 63 пацієнта з коронавірусом. За весь час пандемії кількість летальних випадків в місті досягло 6 121, повідомляє оперативний штаб.
У РПЦ готові причащати хворих коронавірусом цілодобово. Глава синодального Відділу по взаєминах церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда в інтерв'ю "Российской газете" розповів, що викликів в останній місяць стало більше.
Коронавірусом заразилася дружина міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макеєва – актриса і телеведуча Віра Полякова, пише "КП в Україні".
"Це був останній ефір, 14 жовтня, коли я ще відчувала себе відносно непогано... Решта 6 днів як в тумані. Страшна слабість, температура, відчуття, що якась невідома сила випила всю мою енергію. Підсумок передбачуваний. Я в лікарні і у мене коронавірус. Так буває... Перший раз починаючи з 2000 року буду відзначати свій ДР не на сцені, а в лікарні", – зазначила вона.